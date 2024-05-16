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"АвтоВАЗ" оценил рост своей инвестпрограммы на 2024 год
"АвтоВАЗ" оценил рост своей инвестпрограммы на 2024 год - 16.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" оценил рост своей инвестпрограммы на 2024 год
Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год благодаря мерам господдержки выросла до 50 миллиардов рублей, аналогичный объем средств предварительно... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:04+0300
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ИЖЕВСК, 16 мая - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год благодаря мерам господдержки выросла до 50 миллиардов рублей, аналогичный объем средств предварительно закладывается и на следующий год при условии сохранения этих мер, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Топ-менеджер отметил, что особенно эффективной мерой господдержки стало авансирование утильсбора и отсрочка его уплаты на конец года, в большей степени благодаря этому компании удалось выйти на такой высокий уровень инвестпрограммы. "Это дало максимальный финансовый и экономический эффект, который сгладил негативное влияние высокой ключевой ставки, и позволил нам обеспечить в общем объеме инвестиционную программу - до 50 миллиардов рублей в этом году даже при такой высокой ключевой ставке - и запустить такие проекты, как Largus в Ижевске", - отметил Соколов. В конце декабря совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил инвестпрограмму на этот год в объеме 40 миллиардов рублей. Таким образом, она выросла на 25%. "Рассчитываем, что и в следующем году, если ставка сохранится на таком же высоком уровне, правительство если пойдет на такие же меры поддержки, мы со своей стороны обеспечим такие же объемы инвестиций в развитие нашей производственной базы", - добавил глава "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
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россия, автоваз, новости
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Новости
"АвтоВАЗ" оценил рост своей инвестпрограммы на 2024 год
Соколов: инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 год выросла до 50 млрд рублей
ИЖЕВСК, 16 мая - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год благодаря мерам господдержки выросла до 50 миллиардов рублей, аналогичный объем средств предварительно закладывается и на следующий год при условии сохранения этих мер, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Топ-менеджер отметил, что особенно эффективной мерой господдержки стало авансирование утильсбора и отсрочка его уплаты на конец года, в большей степени благодаря этому компании удалось выйти на такой высокий уровень инвестпрограммы.
"Это дало максимальный финансовый и экономический эффект, который сгладил негативное влияние высокой ключевой ставки, и позволил нам обеспечить в общем объеме инвестиционную программу - до 50 миллиардов рублей в этом году даже при такой высокой ключевой ставке - и запустить такие проекты, как Largus в Ижевске", - отметил Соколов.
В конце декабря совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил инвестпрограмму на этот год в объеме 40 миллиардов рублей. Таким образом, она выросла на 25%.
"Рассчитываем, что и в следующем году, если ставка сохранится на таком же высоком уровне, правительство если пойдет на такие же меры поддержки, мы со своей стороны обеспечим такие же объемы инвестиций в развитие нашей производственной базы", - добавил глава "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
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