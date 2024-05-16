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Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов
Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов - 16.05.2024, ПРАЙМ
Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов
Ведущее предприятие России по выпуску оптических приборов АО "ЛОМО" передано в управление военного концерна "Калашников", сообщили на сайте концерна. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:00+0300
2024-05-16T12:00+0300
россия
оптика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ведущее предприятие России по выпуску оптических приборов АО "ЛОМО" передано в управление военного концерна "Калашников", сообщили на сайте концерна. "Решением министерства промышленности и торговли Российской Федерации АО "ЛОМО" передано в управление АО "Концерн "Калашников", - говорится в сообщении. Отмечается, что управляющим директором АО "ЛОМО" назначен Дмитрий Владимиров, который последние восемь лет работал в концерне "Алмаз-Антей" на руководящих должностях. "Накопленный двумя предприятиями опыт должен содействовать росту качества продукции и сокращению издержек. А учитывая возросшие требования к качеству и объемам гособоронзаказа, синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны", - заявили в концерне. Акционерное общество "ЛОМО" – ведущее предприятие России по выпуску оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов и систем.
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россия, оптика
РОССИЯ, оптика
12:00 16.05.2024
 
Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов

"Калашников" будет управлять ведущей российской компанией по выпуску оптических приборов

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ведущее предприятие России по выпуску оптических приборов АО "ЛОМО" передано в управление военного концерна "Калашников", сообщили на сайте концерна.
"Решением министерства промышленности и торговли Российской Федерации АО "ЛОМО" передано в управление АО "Концерн "Калашников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управляющим директором АО "ЛОМО" назначен Дмитрий Владимиров, который последние восемь лет работал в концерне "Алмаз-Антей" на руководящих должностях.
"Накопленный двумя предприятиями опыт должен содействовать росту качества продукции и сокращению издержек. А учитывая возросшие требования к качеству и объемам гособоронзаказа, синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны", - заявили в концерне.
Акционерное общество "ЛОМО" – ведущее предприятие России по выпуску оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов и систем.
 
РОССИЯоптика
 
 
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