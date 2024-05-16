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Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов

Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов - 16.05.2024, ПРАЙМ

Назван новый руководитель ведущего в РФ производителя оптических приборов

Ведущее предприятие России по выпуску оптических приборов АО "ЛОМО" передано в управление военного концерна "Калашников", сообщили на сайте концерна. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:00+0300

2024-05-16T12:00+0300

2024-05-16T12:00+0300

россия

оптика

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ведущее предприятие России по выпуску оптических приборов АО "ЛОМО" передано в управление военного концерна "Калашников", сообщили на сайте концерна. "Решением министерства промышленности и торговли Российской Федерации АО "ЛОМО" передано в управление АО "Концерн "Калашников", - говорится в сообщении. Отмечается, что управляющим директором АО "ЛОМО" назначен Дмитрий Владимиров, который последние восемь лет работал в концерне "Алмаз-Антей" на руководящих должностях. "Накопленный двумя предприятиями опыт должен содействовать росту качества продукции и сокращению издержек. А учитывая возросшие требования к качеству и объемам гособоронзаказа, синергия между предприятиями будет способствовать укреплению обороноспособности страны", - заявили в концерне. Акционерное общество "ЛОМО" – ведущее предприятие России по выпуску оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов и систем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оптика