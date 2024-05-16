https://1prime.ru/20240516/karta-848240365.html
"Тинькофф" разработал исламскую карту
"Тинькофф" разработал исламскую карту - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" разработал исламскую карту
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России,... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:05+0300
2024-05-16T14:05+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Первым продуктом исламского банкинга от "Тинькофф" станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем "Тинькофф", - сказано в сообщении. Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита. Кроме того, держатели исламской карты не смогут совершать оплату за продукты, товары или услуги харамных сфер, например за азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и так далее, пояснили в банке. В перспективе исламский банкинг может быть расширен и на другие продукты экосистемы "Тинькофф". В частности, в настоящее время также прорабатывается возможность запуска исламской рассрочки и инвестиционных продуктов. Для юридических лиц будет проработан запуск лизинга, рассказали в пресс-службе. "По нашим данным, около половины клиентов-мусульман заинтересованы в развитии исламских финансовых продуктов. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами", - прокомментировал руководитель направления исламского финансирования банка Асхат Гиниятов. "Тинькофф" в апреле этого года вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
https://1prime.ru/20240516/tinkoff-848233956.html
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Экономика, РОССИЯ, Тинькофф, карта, Новости
"Тинькофф" разработал исламскую карту
"Тинькофф" разработал исламскую карту, планирует выдавать ее во всех регионах РФ
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Первым продуктом исламского банкинга от "Тинькофф" станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем "Тинькофф", - сказано в сообщении.
Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита.
Кроме того, держатели исламской карты не смогут совершать оплату за продукты, товары или услуги харамных сфер, например за азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и так далее, пояснили в банке.
В перспективе исламский банкинг может быть расширен и на другие продукты экосистемы "Тинькофф". В частности, в настоящее время также прорабатывается возможность запуска исламской рассрочки и инвестиционных продуктов. Для юридических лиц будет проработан запуск лизинга, рассказали в пресс-службе.
"По нашим данным, около половины клиентов-мусульман заинтересованы в развитии исламских финансовых продуктов. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами", - прокомментировал руководитель направления исламского финансирования банка Асхат Гиниятов.
"Тинькофф" в апреле этого года вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли