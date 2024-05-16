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"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае
"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае
Советские песни, в том числе "Катюшу", в Китае исполняют вдохновенно, заявил президент России Владимир Путин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:40+0300
2024-05-16T13:45+0300
владимир путин
россия
китай
музыка
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Советские песни, в том числе "Катюшу", в Китае исполняют вдохновенно, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер 16 мая прибыл в Китай. Он вместе с председателем КРН Си Цзиньпином прошел по красной дорожке под песню "Подмосковные вечера", которую исполнил оркестр духовых инструментов."Председатель Китайской Народной Республики сказал, что сегодня популярны популярные советские песни "Подмосковные вечера", "Катюша". Знаю, что будут звучать и другие мелодии. Не раз слышал, как наши китайские друзья вдохновенно поют эти известные и популярные мелодии", - сказал он.Ранее в марте представители Китая на молодежном фестивале в Сириусе исполнили "Катюшу" на китайском языке. В прошлом году "Российская газета" сообщала, что китайская оперная певица спела "Катюшу" в Мариуполе.Как писало египетское издание Qpost, в Китае "Катюша" стала одной из самых популярных песен после окончания Второй мировой войны.
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владимир путин, россия, китай, музыка
Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ, музыка
13:40 16.05.2024 (обновлено: 13:45 16.05.2024)
 
"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае

Путин обратил внимание на вдохновенное исполнение "Катюши" и других русских песен в Китае

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Советские песни, в том числе "Катюшу", в Китае исполняют вдохновенно, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер 16 мая прибыл в Китай. Он вместе с председателем КРН Си Цзиньпином прошел по красной дорожке под песню "Подмосковные вечера", которую исполнил оркестр духовых инструментов.
"Председатель Китайской Народной Республики сказал, что сегодня популярны популярные советские песни "Подмосковные вечера", "Катюша". Знаю, что будут звучать и другие мелодии. Не раз слышал, как наши китайские друзья вдохновенно поют эти известные и популярные мелодии", - сказал он.
Ранее в марте представители Китая на молодежном фестивале в Сириусе исполнили "Катюшу" на китайском языке. В прошлом году "Российская газета" сообщала, что китайская оперная певица спела "Катюшу" в Мариуполе.
Как писало египетское издание Qpost, в Китае "Катюша" стала одной из самых популярных песен после окончания Второй мировой войны.
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