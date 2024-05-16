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Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир

Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир

Запланированный на 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай проходит в эпоху подъема российско-китайских отношений. Наиболее активно развивается... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T04:00+0300

2024-05-16T04:00+0300

2024-05-16T04:00+0300

мнения аналитиков

китай

россия

сила сибири 2

?1715821201

Запланированный на 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай проходит в эпоху подъема российско-китайских отношений. Наиболее активно развивается сотрудничество между регионами двух стран. Нужно отметить, что многие российские области – Севера, Центра, Запада и Юга - ранее мало сотрудничали с Китаем, так как имели устоявшиеся связи с западными странами. Но теперь в лучшем случае эти контакты заморожены, а потому регионы заинтересованы в работе с Китаем.У одних это получается достаточно успешно, некоторые только в начале пути. Но яркие примеры и проекты уже есть – например, зерновой терминал в Забайкальском крае, "рапсовый" проект в Республике Бурятия, планы китайских промышленников начать работу в Якутии. Значимые успехи демонстрирует Иркутская, Оренбургская, Тульская область, и в целом таких примеров много. Проекты самые разные – и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм.Есть и проблемные сферы. Прежде всего стоит отметить инвестиционное сотрудничество, которое и ранее развивалось не слишком успешно, а на фоне усиления санкционного давления и вовсе начало отпугивать потенциальных инвесторов. Здесь сложились воедино объективные и субъективные факторы. Проблема сложная и многоуровневая, но решать ее придется. Вообще, существует много вариантов и возможностей. Так, у РАСПП уже есть семь представительств и собственный торговый дом в Китае, что позволяет минимизировать многие сложности.По итогам визита главы государства в Китай я ожидаю серьезных подвижек по газопроводу "Сила Сибири – 2". По этому проекту давно не было конкретных новостей, что порождает слухи и домыслы, да и в целом создает не слишком позитивный фон для двустороннего сотрудничества. Требуют решения на самом высоком уровне проблемы платежей, и обе стороны в этом заинтересованы. Другой вопрос, что это очень сложная тема, нужна серьезная техническая проработка. Кроме того, вряд ли детали договоренностей будут доступны широкой публике – такова реальность.Что касается логистики, то стоит ожидать информации по проектируемому мосту через Амур Сковородино–Мохэ, который, согласно планам, может стать железнодорожно-автомобильным, то есть еще более функциональным, чем мост Благовещенск – Хэйхэ. А вопросы производства, по моему мнению, решаются на местах – если китайских партнерам будут предложены интересные проекты, то желающие всегда найдутся. Не случайно сейчас мы наблюдаем регулярные визиты китайских делегаций в РФ на уровне городов и провинций. Китайские партнеры ждут интересных предложений и открыты для сотрудничества.Если оценивать глобальные перспективы, я думаю, что сейчас Россия и Китай в авангарде строительства действительно многополярного мира, прежде всего в экономическом плане. Мы видим, к чему пришла старая экономическая модель, основанная на доминировании доллара и Запада в целом. Здесь нужно отметить два момента. Во-первых, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается в условиях жесточайших санкций, то есть, по сути, вырабатывает "иммунитет". Формируются защищенные механизмы сотрудничества во всех сферах, которые потом могут быть предложены и другим государствам.Во-вторых, напомню, что Россия и Китай сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на платформах БРИКС и ШОС, которые по степени влияния, количеству сфер взаимодействия и другим характеристикам вполне сопоставимы с G7. Неслучаен интерес со стороны такого количества государств прежде всего к БРИКС. За этим форматом – будущее глобальной экономики.

китай

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Виталий Манкевич https://cdnn.1prime.ru/img/84304/95/843049518_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_a0c52b38255af975c95e422d30a2be8e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Виталий Манкевич https://cdnn.1prime.ru/img/84304/95/843049518_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_a0c52b38255af975c95e422d30a2be8e.jpg

мнения аналитиков, китай, россия, сила сибири 2