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Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир
Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир
Запланированный на 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай проходит в эпоху подъема российско-китайских отношений. Наиболее активно развивается... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T04:00+0300
2024-05-16T04:00+0300
мнения аналитиков
китай
россия
сила сибири 2
?1715821201
Запланированный на 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай проходит в эпоху подъема российско-китайских отношений. Наиболее активно развивается сотрудничество между регионами двух стран. Нужно отметить, что многие российские области – Севера, Центра, Запада и Юга - ранее мало сотрудничали с Китаем, так как имели устоявшиеся связи с западными странами. Но теперь в лучшем случае эти контакты заморожены, а потому регионы заинтересованы в работе с Китаем.У одних это получается достаточно успешно, некоторые только в начале пути. Но яркие примеры и проекты уже есть – например, зерновой терминал в Забайкальском крае, "рапсовый" проект в Республике Бурятия, планы китайских промышленников начать работу в Якутии. Значимые успехи демонстрирует Иркутская, Оренбургская, Тульская область, и в целом таких примеров много. Проекты самые разные – и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм.Есть и проблемные сферы. Прежде всего стоит отметить инвестиционное сотрудничество, которое и ранее развивалось не слишком успешно, а на фоне усиления санкционного давления и вовсе начало отпугивать потенциальных инвесторов. Здесь сложились воедино объективные и субъективные факторы. Проблема сложная и многоуровневая, но решать ее придется. Вообще, существует много вариантов и возможностей. Так, у РАСПП уже есть семь представительств и собственный торговый дом в Китае, что позволяет минимизировать многие сложности.По итогам визита главы государства в Китай я ожидаю серьезных подвижек по газопроводу "Сила Сибири – 2". По этому проекту давно не было конкретных новостей, что порождает слухи и домыслы, да и в целом создает не слишком позитивный фон для двустороннего сотрудничества. Требуют решения на самом высоком уровне проблемы платежей, и обе стороны в этом заинтересованы. Другой вопрос, что это очень сложная тема, нужна серьезная техническая проработка. Кроме того, вряд ли детали договоренностей будут доступны широкой публике – такова реальность.Что касается логистики, то стоит ожидать информации по проектируемому мосту через Амур Сковородино–Мохэ, который, согласно планам, может стать железнодорожно-автомобильным, то есть еще более функциональным, чем мост Благовещенск – Хэйхэ. А вопросы производства, по моему мнению, решаются на местах – если китайских партнерам будут предложены интересные проекты, то желающие всегда найдутся. Не случайно сейчас мы наблюдаем регулярные визиты китайских делегаций в РФ на уровне городов и провинций. Китайские партнеры ждут интересных предложений и открыты для сотрудничества.Если оценивать глобальные перспективы, я думаю, что сейчас Россия и Китай в авангарде строительства действительно многополярного мира, прежде всего в экономическом плане. Мы видим, к чему пришла старая экономическая модель, основанная на доминировании доллара и Запада в целом. Здесь нужно отметить два момента. Во-первых, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается в условиях жесточайших санкций, то есть, по сути, вырабатывает "иммунитет". Формируются защищенные механизмы сотрудничества во всех сферах, которые потом могут быть предложены и другим государствам.Во-вторых, напомню, что Россия и Китай сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на платформах БРИКС и ШОС, которые по степени влияния, количеству сфер взаимодействия и другим характеристикам вполне сопоставимы с G7. Неслучаен интерес со стороны такого количества государств прежде всего к БРИКС. За этим форматом – будущее глобальной экономики.
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Виталий Манкевич
https://cdnn.1prime.ru/img/84304/95/843049518_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_a0c52b38255af975c95e422d30a2be8e.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, китай, россия, сила сибири 2
Мнения аналитиков, КИТАЙ, РОССИЯ, Сила Сибири 2
04:00 16.05.2024
 
Россия и Китай: экономическая дружба, которая может потрясти мир

Глава РАСПП Манкевич: визит Путина в Китай может продвинуть "Силу Сибири-2"

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Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич
Виталий Манкевич
Председатель общероссийской общественной организации РАСПП
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Запланированный на 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай проходит в эпоху подъема российско-китайских отношений. Наиболее активно развивается сотрудничество между регионами двух стран. Нужно отметить, что многие российские области – Севера, Центра, Запада и Юга - ранее мало сотрудничали с Китаем, так как имели устоявшиеся связи с западными странами. Но теперь в лучшем случае эти контакты заморожены, а потому регионы заинтересованы в работе с Китаем.
У одних это получается достаточно успешно, некоторые только в начале пути. Но яркие примеры и проекты уже есть – например, зерновой терминал в Забайкальском крае, "рапсовый" проект в Республике Бурятия, планы китайских промышленников начать работу в Якутии. Значимые успехи демонстрирует Иркутская, Оренбургская, Тульская область, и в целом таких примеров много. Проекты самые разные – и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм.
Есть и проблемные сферы. Прежде всего стоит отметить инвестиционное сотрудничество, которое и ранее развивалось не слишком успешно, а на фоне усиления санкционного давления и вовсе начало отпугивать потенциальных инвесторов. Здесь сложились воедино объективные и субъективные факторы. Проблема сложная и многоуровневая, но решать ее придется. Вообще, существует много вариантов и возможностей. Так, у РАСПП уже есть семь представительств и собственный торговый дом в Китае, что позволяет минимизировать многие сложности.
По итогам визита главы государства в Китай я ожидаю серьезных подвижек по газопроводу "Сила Сибири – 2". По этому проекту давно не было конкретных новостей, что порождает слухи и домыслы, да и в целом создает не слишком позитивный фон для двустороннего сотрудничества. Требуют решения на самом высоком уровне проблемы платежей, и обе стороны в этом заинтересованы. Другой вопрос, что это очень сложная тема, нужна серьезная техническая проработка. Кроме того, вряд ли детали договоренностей будут доступны широкой публике – такова реальность.
Что касается логистики, то стоит ожидать информации по проектируемому мосту через Амур Сковородино–Мохэ, который, согласно планам, может стать железнодорожно-автомобильным, то есть еще более функциональным, чем мост Благовещенск – Хэйхэ.
А вопросы производства, по моему мнению, решаются на местах – если китайских партнерам будут предложены интересные проекты, то желающие всегда найдутся. Не случайно сейчас мы наблюдаем регулярные визиты китайских делегаций в РФ на уровне городов и провинций. Китайские партнеры ждут интересных предложений и открыты для сотрудничества.
Если оценивать глобальные перспективы, я думаю, что сейчас Россия и Китай в авангарде строительства действительно многополярного мира, прежде всего в экономическом плане. Мы видим, к чему пришла старая экономическая модель, основанная на доминировании доллара и Запада в целом.
Здесь нужно отметить два момента. Во-первых, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается в условиях жесточайших санкций, то есть, по сути, вырабатывает "иммунитет". Формируются защищенные механизмы сотрудничества во всех сферах, которые потом могут быть предложены и другим государствам.
Во-вторых, напомню, что Россия и Китай сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на платформах БРИКС и ШОС, которые по степени влияния, количеству сфер взаимодействия и другим характеристикам вполне сопоставимы с G7. Неслучаен интерес со стороны такого количества государств прежде всего к БРИКС. За этим форматом – будущее глобальной экономики.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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