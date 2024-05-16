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Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России - 16.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России
Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:29+0300
2024-05-16T08:29+0300
2024-05-16T08:29+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, который совершает государственный визит в Китай. Си Цзиньпин напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран. "За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - подчеркнул председатель КНР. Он отметил напомнил, что за эти годы встречался с российским коллегой по меньшей мере четыре десятка раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - подчеркнул Си Цзиньпин. Китайский лидер указал, что устойчивое развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире. "В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - указал председатель КНР.В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития. Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России
Си Цзиньпин: отношения России и КНР выдержали испытания и стали эталоном
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, который совершает государственный визит в Китай.
Си Цзиньпин напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран. "За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - подчеркнул председатель КНР.
Он отметил напомнил, что за эти годы встречался с российским коллегой по меньшей мере четыре десятка раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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Китайский лидер указал, что устойчивое развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.
"В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - указал председатель КНР.
В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития. Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.