Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/kitay-848220782.html
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России - 16.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России
Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:29+0300
2024-05-16T08:29+0300
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_0:113:3074:1843_1920x0_80_0_0_d063e919a4c008d4d69691ac919b42b6.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, который совершает государственный визит в Китай. Си Цзиньпин напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран. "За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - подчеркнул председатель КНР. Он отметил напомнил, что за эти годы встречался с российским коллегой по меньшей мере четыре десятка раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - подчеркнул Си Цзиньпин. Китайский лидер указал, что устойчивое развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире. "В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - указал председатель КНР.В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития. Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
https://1prime.ru/20240427/platezhi-847762548.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_65f102dff9e6b7b48b8c7ea930e48858.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
08:29 16.05.2024
 
Си Цзиньпин охарактеризовал отношения Китая и России

Си Цзиньпин: отношения России и КНР выдержали испытания и стали эталоном

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китайско-российские отношения выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, который совершает государственный визит в Китай.
Си Цзиньпин напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран. "За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - подчеркнул председатель КНР.
Он отметил напомнил, что за эти годы встречался с российским коллегой по меньшей мере четыре десятка раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Великая китайская стена - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход
27 апреля, 11:15
Китайский лидер указал, что устойчивое развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире.
"В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - указал председатель КНР.
В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития. Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
 
РОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала