https://1prime.ru/20240516/kitay-848220946.html
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией - 16.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Китай попал под давление США и других западных государств из-за сотрудничества с Россией, но Пекин достаточно силен для противодействия этому, считает... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:35+0300
2024-05-16T08:35+0300
2024-05-16T08:38+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Китай попал под давление США и других западных государств из-за сотрудничества с Россией, но Пекин достаточно силен для противодействия этому, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить Китай в маневре по сотрудничеству с нами, но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать", - рассказал политик газете "Известия".Кроме того, пресс-секретарь российского президента упомянул, что для Китая существует риск наложения вторичных санкций со стороны Штатов из-за двусторонних отношений с Россией. По его словам, подобные угрозы преодолеваются с помощью диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне.Ранее агентство Reuters писало, что на фоне опасений из-за американских санкций платежи российских компаний в китайские банки значительно осложнились. Отмечалось, что в связи с этим порядка половины транзакций из России в Китай проходят через посредничество третьих стан.
https://1prime.ru/20240514/putin-848136076.html
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россия, сша, китай
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Песков заявил о попытках США и других стран давить на Китай из-за отношений с РФ
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Китай попал под давление США и других западных государств из-за сотрудничества с Россией, но Пекин достаточно силен для противодействия этому, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить Китай в маневре по сотрудничеству с нами, но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать", - рассказал политик газете "Известия".
Кроме того, пресс-секретарь российского президента упомянул, что для Китая существует риск наложения вторичных санкций со стороны Штатов из-за двусторонних отношений с Россией. По его словам, подобные угрозы преодолеваются с помощью диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне.
Ранее агентство Reuters писало, что на фоне опасений из-за американских санкций платежи российских компаний в китайские банки значительно осложнились. Отмечалось, что в связи с этим порядка половины транзакций из России в Китай проходят через посредничество третьих стан.
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