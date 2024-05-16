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Сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы, заявил Путин - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы, заявил Путин
Сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы, заявил Путин - 16.05.2024, ПРАЙМ
Сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы, заявил Путин
Россия и Китай способны справиться с любыми препятствиями, двустороннее сотрудничество государств безгранично. Об этом заявил российский президент Владимир... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:51+0300
россия
китай
владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай способны справиться с любыми препятствиями, двустороннее сотрудничество государств безгранично. Об этом заявил российский президент Владимир Путин."У нашего сотрудничества безграничные возможности и перспективы, нам под силу справиться с любыми препятствиями, решать самые амбициозные задачи", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических российско-китайских отношений и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.Ранее сообщалось, что Москва и Пекин опубликовали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, где призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.
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россия, китай, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
13:23 16.05.2024 (обновлено: 13:51 16.05.2024)
 
Сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы, заявил Путин

Путин: сотрудничество России и Китая имеет безграничные перспективы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай способны справиться с любыми препятствиями, двустороннее сотрудничество государств безгранично. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
"У нашего сотрудничества безграничные возможности и перспективы, нам под силу справиться с любыми препятствиями, решать самые амбициозные задачи", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических российско-китайских отношений и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин опубликовали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, где призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.
 
РОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
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