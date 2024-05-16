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Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Российская и китайская стороны по итогам переговоров 16 мая подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:52+0300
2024-05-16T09:52+0300
2024-05-16T09:52+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Российская и китайская стороны по итогам переговоров 16 мая подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский.Президент России Владимир путин 16 мая прибыл с визитом в Китай. Сначала глава государства пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, затем начались переговоры в расширенном составе с учесатием делегаций.Концепцию с российской стороны в присутствии глав государств подписал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр экономического развития Максим Решетников также поставил подпись на меморандуме о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
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россия, китай
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Россия и Китай 16 мая пописали концепцию развития острова Большой Уссурийский
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Российская и китайская стороны по итогам переговоров 16 мая подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский.
Президент России Владимир путин 16 мая прибыл с визитом в Китай. Сначала глава государства пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, затем начались переговоры в расширенном составе с учесатием делегаций.
Концепцию с российской стороны в присутствии глав государств подписал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр экономического развития Максим Решетников также поставил подпись на меморандуме о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.