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Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов - 16.05.2024, ПРАЙМ
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:51+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов."Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", — заметил собеседник агентства.В марте 2021 года Москва и Пекин заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в создании Международной лунной исследовательской станции.Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
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РОССИЯ, Роскосмос, Новости, КИТАЙ
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Борисов: Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с РФ в космической сфере
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
"Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", — заметил собеседник агентства.
В марте 2021 года Москва и Пекин заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в создании Международной лунной исследовательской станции.
Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем