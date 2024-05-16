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Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов - 16.05.2024, ПРАЙМ
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов
Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:51+0300
2024-05-16T09:51+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов."Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", — заметил собеседник агентства.В марте 2021 года Москва и Пекин заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в создании Международной лунной исследовательской станции.Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
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россия, роскосмос, новости, китай
РОССИЯ, Роскосмос, Новости, КИТАЙ
09:51 16.05.2024
 
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов

Борисов: Китай уже обошел США по уровню сотрудничества с РФ в космической сфере

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗамминистра обороны РФ Ю.Борисов посетил арсеньевский завод "Прогресс" в Приморье
Замминистра обороны РФ Ю.Борисов посетил арсеньевский завод Прогресс в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай обогнал Соединенные Штаты по уровню сотрудничества с Россией в космической области. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
"Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой", — заметил собеседник агентства.
В марте 2021 года Москва и Пекин заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в создании Международной лунной исследовательской станции.
Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
Юрий Борисов - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем
09:00
 
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