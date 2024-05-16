https://1prime.ru/20240516/kosmos-848237879.html

Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе

Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе

Россия и Китай вновь призвали запустить переговоры о договоре, который предотвратит появление оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:04+0300

2024-05-16T13:04+0300

2024-05-16T13:12+0300

вооружения

космос

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай вновь призвали запустить переговоры о договоре, который предотвратит появление оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление размещено на сайте Кремля."Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - сказано в тексте.Кроме того, Москва и Пекин выступили против попыток некоторых стран использовать космос для вооруженной конфронтации.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. Однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.

https://1prime.ru/20240516/kosmos-848226047.html

китай

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космос, россия, китай