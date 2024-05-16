https://1prime.ru/20240516/kosmos-848237879.html
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе
Россия и Китай вновь призвали запустить переговоры о договоре, который предотвратит появление оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:04+0300
2024-05-16T13:04+0300
2024-05-16T13:12+0300
вооружения
космос
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай вновь призвали запустить переговоры о договоре, который предотвратит появление оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление размещено на сайте Кремля."Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - сказано в тексте.Кроме того, Москва и Пекин выступили против попыток некоторых стран использовать космос для вооруженной конфронтации.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. Однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
https://1prime.ru/20240516/kosmos-848226047.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30d2ba5cad4b802c10c0251b3159636e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, россия, китай
Вооружения, космос, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе
РФ и КНР выступили за переговоры по договору о предотвращении размещения оружия в космосе
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай вновь призвали запустить переговоры о договоре, который предотвратит появление оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление размещено на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - сказано в тексте.
Кроме того, Москва и Пекин выступили против попыток некоторых стран использовать космос для вооруженной конфронтации.
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства.
Однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов