https://1prime.ru/20240516/krokus-848247765.html

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:49+0300

2024-05-16T16:49+0300

2024-05-16T16:49+0300

крокус сити холл

суд

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. 22 марта четверо мужчин ворвались в зал "Крокуса", расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. В здании начался пожар. В результате теракта 145 человек погибли, в том числе шесть детей."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Курбонову, Шарипзоде, Лутфуллои и Юсуфзоде меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - такое решение огласил судья Тимур Вахрамеев. Ранее Басманный суд продлил арест до 22 августа фигурантам дела, являющимся предполагаемыми исполнителями, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.

https://1prime.ru/20240508/krokus-848010871.html

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крокус сити холл, суд