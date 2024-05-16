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Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:49+0300
2024-05-16T16:49+0300
крокус сити холл
суд
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. 22 марта четверо мужчин ворвались в зал "Крокуса", расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. В здании начался пожар. В результате теракта 145 человек погибли, в том числе шесть детей."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Курбонову, Шарипзоде, Лутфуллои и Юсуфзоде меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - такое решение огласил судья Тимур Вахрамеев. Ранее Басманный суд продлил арест до 22 августа фигурантам дела, являющимся предполагаемыми исполнителями, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.
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крокус сити холл, суд
Крокус сити холл, суд
16:49 16.05.2024
 
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд продлил арест еще 4 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" на 3 месяца

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
22 марта четверо мужчин ворвались в зал "Крокуса", расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. В здании начался пожар. В результате теракта 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
"Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Курбонову, Шарипзоде, Лутфуллои и Юсуфзоде меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - такое решение огласил судья Тимур Вахрамеев.
Ранее Басманный суд продлил арест до 22 августа фигурантам дела, являющимся предполагаемыми исполнителями, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
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8 мая, 14:35
 
Крокус сити холлсуд
 
 
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