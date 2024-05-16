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Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест - 16.05.2024, ПРАЙМ

Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест

Адвокаты начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении крупной взятки, обжаловали его арест. Об этом... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:06+0300

2024-05-16T09:06+0300

2024-05-16T10:03+0300

россия

суд

взятка

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Адвокаты начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении крупной взятки, обжаловали его арест. Об этом агентству РИА Новости рассказали в 235-ом гарнизонном военном суде."Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты", — сообщил опрошенный изданием источник.Следственный комитет России ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу. Отмечается, что сумма взятки, за которую арестовали Кузнецова, превышает 30 миллионов рублей.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, взятка