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Еще одна страна готова перейти на расчеты в нацвалютах с Россией - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Еще одна страна готова перейти на расчеты в нацвалютах с Россией
Еще одна страна готова перейти на расчеты в нацвалютах с Россией - 16.05.2024, ПРАЙМ
Еще одна страна готова перейти на расчеты в нацвалютах с Россией
Ливия готова обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад. | 16.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ливия готова обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад. "Учитывая наши давние исторические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что ведение взаиморасчетов в национальных валютах - это открытый вопрос. Мы открыты к обсуждению этого вопроса...", - сказал Али Саиди Саад в ходе сессии на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Министр подчеркнул, что мир должен быть многополярен. "Мы не хотим опираться только на доллар во взаиморасчетах, мы видим в этом большие риски. Видим, как Россия была отключена от SWIFT", - отметил он. Али Саиди Саад указал, что Ливия "открыта для всех" в обсуждении темы перехода на расчеты в других валютах. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
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11:03 16.05.2024
 
Еще одна страна готова перейти на расчеты в нацвалютах с Россией

Власти Ливии: страна готова обсудить переход на расчеты с Россией в нацвалютах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ливия готова обсудить переход на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад.
"Учитывая наши давние исторические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что ведение взаиморасчетов в национальных валютах - это открытый вопрос. Мы открыты к обсуждению этого вопроса...", - сказал Али Саиди Саад в ходе сессии на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Министр подчеркнул, что мир должен быть многополярен. "Мы не хотим опираться только на доллар во взаиморасчетах, мы видим в этом большие риски. Видим, как Россия была отключена от SWIFT", - отметил он.
Али Саиди Саад указал, что Ливия "открыта для всех" в обсуждении темы перехода на расчеты в других валютах.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
 
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