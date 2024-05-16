https://1prime.ru/20240516/luna-848223854.html

Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем

Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем - 16.05.2024, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" анонсировал "экспансию" Луны Россией и Китаем

"Экспансия" Луны Россией совместно с Китаем начнется после 2036 года. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:00+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. "Экспансия" Луны Россией совместно с Китаем начнется после 2036 года. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле... Я скажу так: по плану, экспансия Луны, это где-то после 2036 года", — отметил глава госкорпорации.Ранее Борисов уже сообщал, что Пекин и Москва начали разработку ядерной энергетической установки, которую планируется отправить на Луну в 2033-2035 годах.В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".

https://1prime.ru/20240506/kosmos-847951982.html

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китай, россия, космос, новости, луна, роскосмос