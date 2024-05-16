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Девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства
Девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства - 16.05.2024, ПРАЙМ
Девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства
Девять компаний, аффилированных с производителем макарон "Макфа", перешли в собственность государства после решения суда, следует из данных ЕГРЮЛ. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:08+0300
2024-05-16T13:08+0300
россия
макфа
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Девять компаний, аффилированных с производителем макарон "Макфа", перешли в собственность государства после решения суда, следует из данных ЕГРЮЛ. Речь идет о таких компаниях, как ООО "Арктика-Сервис", ООО "Информационная компания "Медиа-Центр", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Новая планета", ООО "Отельстрой", ООО "Просторы", ООО "Темп Автотех", ООО "Темп Интерсервис", ООО "Управляющая компания "Агромакфа". "Участник/учредитель: Российская Федерация. Размер доли (в процентах): 100. Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника / учредителя: полное наименование - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество - ред.); Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 15.05.2024", - сказано в выписках компаний. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков – семьи Юревичей, заявила РИА Новости, что решение суда Челябинска будет обжаловано. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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россия, макфа
РОССИЯ, Макфа
13:08 16.05.2024
 
Девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства

ЕГРЮЛ: девять аффилированных с "Макфой" фирм перешли в собственность государства

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРебенок держит пакет с гречневой крупой
Ребенок держит пакет с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Девять компаний, аффилированных с производителем макарон "Макфа", перешли в собственность государства после решения суда, следует из данных ЕГРЮЛ.
Речь идет о таких компаниях, как ООО "Арктика-Сервис", ООО "Информационная компания "Медиа-Центр", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Новая планета", ООО "Отельстрой", ООО "Просторы", ООО "Темп Автотех", ООО "Темп Интерсервис", ООО "Управляющая компания "Агромакфа".
"Участник/учредитель: Российская Федерация. Размер доли (в процентах): 100. Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника / учредителя: полное наименование - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество - ред.); Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 15.05.2024", - сказано в выписках компаний.
Суд, правосудие
Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества "Макфы"
8 мая, 15:43
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков – семьи Юревичей, заявила РИА Новости, что решение суда Челябинска будет обжаловано.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
 
РОССИЯМакфа
 
 
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