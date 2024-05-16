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Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера
Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера - 16.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера
Оперативное формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету РФ, а также сохранение уже наработанных заделов в... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:51+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оперативное формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету РФ, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности являются приоритетными направлениями работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в его новой должности. "На новом посту главное - сохранить все те заделы, которые мы сформировали в рамках действующих госпропограмм, и отработать оперативно формирование нацпроектов, новых федеральных проектов для того, чтобы обеспечить те задачи, которые были передо мной поставлены по технологическому суверенитету", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Также первый вице-премьер прокомментировал, что после назначения в его работе постепенно добавляются новые задачи. Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении членов правительства. Мантуров в новом кабмине получил должность первого вице-премьера. С 2012 года чиновник возглавлял Минпромторг РФ, а с 2022 года получил вторую должность - вице-премьера, курирующего промышленность.
https://1prime.ru/20240515/minpromtorg-848205950.html
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Политика, РОССИЯ, Денис Мантуров, Новости
Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера
Мантуров рассказал о своих главных задачах на посту первого вице-премьера России
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оперативное формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету РФ, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности являются приоритетными направлениями работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в его новой должности.
"На новом посту главное - сохранить все те заделы, которые мы сформировали в рамках действующих госпропограмм, и отработать оперативно формирование нацпроектов, новых федеральных проектов для того, чтобы обеспечить те задачи, которые были передо мной поставлены по технологическому суверенитету", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Также первый вице-премьер прокомментировал, что после назначения в его работе постепенно добавляются новые задачи.
Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении членов правительства. Мантуров в новом кабмине получил должность первого вице-премьера. С 2012 года чиновник возглавлял Минпромторг РФ, а с 2022 года получил вторую должность - вице-премьера, курирующего промышленность.
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