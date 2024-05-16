https://1prime.ru/20240516/marketpleysy-848242551.html

Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ

Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ

Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ

Российские торговые центры пожаловались на усиление конкуренции с онлайн-ретейлерами, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя слова президента Союза торговых... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:54+0300

2024-05-16T14:54+0300

2024-05-16T14:54+0300

россия

маркетплейс

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_686b1f5d6b4e9329c95312be80e70531.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские торговые центры пожаловались на усиление конкуренции с онлайн-ретейлерами, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя слова президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова.Так, согласно материалу статьи, офлайн-ретейлеры указывают на неравные условия и различного рода преференции, позволяющие онлайн-площадкам иметь конкурентные преимущества.В этой связи представитель СТЦ обратился к кабинету министров, а также Минпромторгу, Минэкономики, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС). Его обращение заключалось в просьбе разработать меры поддержки для офлайн-магазинов.Среди привилегий, которыми активно пользуются маркетплейсы, указываются меньшие траты на эквайринг и другие операционные расходы. Шакиров добавил, что онлайн-ретейлеры к тому же могут избежать некоторых налоговых обязательств и их не привлекают за продажу контрафакта.Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.

https://1prime.ru/20240509/zakon-848038858.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маркетплейс, минцифры