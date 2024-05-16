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Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ
Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ
Российские торговые центры пожаловались на усиление конкуренции с онлайн-ретейлерами, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя слова президента Союза торговых... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:54+0300
2024-05-16T14:54+0300
россия
маркетплейс
минцифры
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские торговые центры пожаловались на усиление конкуренции с онлайн-ретейлерами, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя слова президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова.Так, согласно материалу статьи, офлайн-ретейлеры указывают на неравные условия и различного рода преференции, позволяющие онлайн-площадкам иметь конкурентные преимущества.В этой связи представитель СТЦ обратился к кабинету министров, а также Минпромторгу, Минэкономики, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС). Его обращение заключалось в просьбе разработать меры поддержки для офлайн-магазинов.Среди привилегий, которыми активно пользуются маркетплейсы, указываются меньшие траты на эквайринг и другие операционные расходы. Шакиров добавил, что онлайн-ретейлеры к тому же могут избежать некоторых налоговых обязательств и их не привлекают за продажу контрафакта.Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.
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россия, маркетплейс, минцифры
РОССИЯ, маркетплейс, Минцифры
14:54 16.05.2024
 
Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ

"Ъ": российские офлайн-ретейлеры испытывают конкурентное давление маркетплейсов

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские торговые центры пожаловались на усиление конкуренции с онлайн-ретейлерами, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя слова президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова.
Так, согласно материалу статьи, офлайн-ретейлеры указывают на неравные условия и различного рода преференции, позволяющие онлайн-площадкам иметь конкурентные преимущества.
В этой связи представитель СТЦ обратился к кабинету министров, а также Минпромторгу, Минэкономики, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС). Его обращение заключалось в просьбе разработать меры поддержки для офлайн-магазинов.
Среди привилегий, которыми активно пользуются маркетплейсы, указываются меньшие траты на эквайринг и другие операционные расходы. Шакиров добавил, что онлайн-ретейлеры к тому же могут избежать некоторых налоговых обязательств и их не привлекают за продажу контрафакта.
Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.
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РОССИЯмаркетплейсМинцифры
 
 
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