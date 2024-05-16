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Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай - 16.05.2024, ПРАЙМ

Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай говорит о появлении нового альянся, западу пора это понять, написал в своей соцсети Х американский бизнесмент... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:28+0300

2024-05-16T13:28+0300

2024-05-16T13:28+0300

политика

илон маск

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай говорит о появлении нового альянся, западу пора это понять, написал в своей соцсети Х американский бизнесмент Илон Маск.Ранее в Интернете появился пост, где говорилось о формировании альянса в составе России, Китая, Ирана и КНДР."США толкают их создать альянс", - прокомментировал публикацию Маск.Путин 16-17 мая посещает с государственным визитом Китай. Ранее он заявлял, что выбрал эту страну в качестве ервой поездки после выборов в ответ на прошлогодний визит председателя КНР Си Цзиньпина.

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китай

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илон маск, россия, китай, сша