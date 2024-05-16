Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240516/medvedev-848234977.html
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:22+0300
2024-05-16T12:27+0300
происшествия
дмитрий медведев
европа
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - прагматик, а не пророссийский политик. Об этом написал в telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.Медведев пожелал главе правительства Словакии скорейшего выздоровления. По его словам Фицо олицетворяет часть истеблишмента в Евросоюзе, которая не потеряла связь с реальностью, таких как он в Европе единицы. Российский политик подчеркнул, что таким чиновникам необходимо заняться своей безопасностью.Он также добавил, что покушение было совершено на человека, который занимает по отношению к России разумную позицию, является прагматиком и нерусофобом."Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики", - сказал Медведев.Зампред российского Совбеза заключил, что таким, как Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, можно не бояться.
https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий медведев, европа, роберт фицо
Происшествия, Дмитрий Медведев, ЕВРОПА, Роберт Фицо
12:22 16.05.2024 (обновлено: 12:27 16.05.2024)
 
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Медведев назвал поступок напавшего на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - прагматик, а не пророссийский политик. Об этом написал в telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.
Медведев пожелал главе правительства Словакии скорейшего выздоровления. По его словам Фицо олицетворяет часть истеблишмента в Евросоюзе, которая не потеряла связь с реальностью, таких как он в Европе единицы. Российский политик подчеркнул, что таким чиновникам необходимо заняться своей безопасностью.
Он также добавил, что покушение было совершено на человека, который занимает по отношению к России разумную позицию, является прагматиком и нерусофобом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
07:40
"Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики", - сказал Медведев.
Зампред российского Совбеза заключил, что таким, как Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, можно не бояться.
 
ПроисшествияДмитрий МедведевЕВРОПАРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала