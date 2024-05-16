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Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:22+0300

2024-05-16T12:22+0300

2024-05-16T12:27+0300

происшествия

дмитрий медведев

европа

роберт фицо

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - прагматик, а не пророссийский политик. Об этом написал в telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.Медведев пожелал главе правительства Словакии скорейшего выздоровления. По его словам Фицо олицетворяет часть истеблишмента в Евросоюзе, которая не потеряла связь с реальностью, таких как он в Европе единицы. Российский политик подчеркнул, что таким чиновникам необходимо заняться своей безопасностью.Он также добавил, что покушение было совершено на человека, который занимает по отношению к России разумную позицию, является прагматиком и нерусофобом."Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики", - сказал Медведев.Зампред российского Совбеза заключил, что таким, как Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, можно не бояться.

https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html

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дмитрий медведев, европа, роберт фицо