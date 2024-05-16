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Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:22+0300
2024-05-16T12:22+0300
2024-05-16T12:27+0300
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - прагматик, а не пророссийский политик. Об этом написал в telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.Медведев пожелал главе правительства Словакии скорейшего выздоровления. По его словам Фицо олицетворяет часть истеблишмента в Евросоюзе, которая не потеряла связь с реальностью, таких как он в Европе единицы. Российский политик подчеркнул, что таким чиновникам необходимо заняться своей безопасностью.Он также добавил, что покушение было совершено на человека, который занимает по отношению к России разумную позицию, является прагматиком и нерусофобом."Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики", - сказал Медведев.Зампред российского Совбеза заключил, что таким, как Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, можно не бояться.
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дмитрий медведев, европа, роберт фицо
Происшествия, Дмитрий Медведев, ЕВРОПА, Роберт Фицо
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Медведев назвал поступок напавшего на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поступок человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является квинтэссенцией русофобской Европы, глава словацкого правительства - прагматик, а не пророссийский политик. Об этом написал в telegram зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое.
Медведев пожелал главе правительства Словакии скорейшего выздоровления. По его словам Фицо олицетворяет часть истеблишмента в Евросоюзе, которая не потеряла связь с реальностью, таких как он в Европе единицы. Российский политик подчеркнул, что таким чиновникам необходимо заняться своей безопасностью.
Он также добавил, что покушение было совершено на человека, который занимает по отношению к России разумную позицию, является прагматиком и нерусофобом.
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
"Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики", - сказал Медведев.
Зампред российского Совбеза заключил, что таким, как Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, можно не бояться.