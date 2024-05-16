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Назван самый "смертоносный" маршрут мигрантов в Европу - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Назван самый "смертоносный" маршрут мигрантов в Европу
Назван самый "смертоносный" маршрут мигрантов в Европу - 16.05.2024, ПРАЙМ
Назван самый "смертоносный" маршрут мигрантов в Европу
Канарский маршрут нелегальной миграции стал самым смертоносным в мире по числу жертв, свидетельствуют данные отчета министерства внутренних дел королевства. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T21:56+0300
2024-05-16T21:56+0300
политика
испания
миграция
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МАДРИД, 16 мая — ПРАЙМ. Канарский маршрут нелегальной миграции стал самым смертоносным в мире по числу жертв, свидетельствуют данные отчета министерства внутренних дел королевства. Согласно ведомству, число нелегальных мигрантов, прибывших на испанские Канарские острова, увеличилось на 374,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года. Так, с 1 января по 15 мая 2024 года 16 586 нелегалов прибыли на острова, в то время как в 2023 году это число составило 3495. Общее же число нелегальных мигрантов, попавших в Испанию с начала года, составило более 20,8 тысячи по сравнению с 7,3 тысячей прошлого года. Таким образом, рост общего миграционного потока составил 187%. Большие группы нелегалов регулярно предпринимают попытки пересечь как южные, так и островные границы Испании. За последние годы Канарский маршрут укрепился в статусе самого смертоносного в мире: в 2023 году на нем погибли 6007 человек, в среднем по 18 мигрантов ежедневно, что почти втрое больше, чем в 2022 году, когда погибло 2390 человек.Европейский парламент большинством голосов одобрил проблемный закон "Пакт о миграции и предоставлении убежища", направленный на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Теперь у стран сообщества будет два года на его внедрение в национальные системы.Пакт предусматривает новые правила, регулирующие контроль на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища, более эффективное выдворение нелегалов. Также реформа предполагает "справедливое" распределение миграции по странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии".
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испания, миграция
Политика, ИСПАНИЯ, миграция
21:56 16.05.2024
 
Назван самый "смертоносный" маршрут мигрантов в Европу

Маршрут в Европу через Канарские острова стал самым "смертоносным" для мигрантов

© РИА Новости . Василий Журавлев | Перейти в медиабанкТенерифе
Тенерифе - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Василий Журавлев
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МАДРИД, 16 мая — ПРАЙМ. Канарский маршрут нелегальной миграции стал самым смертоносным в мире по числу жертв, свидетельствуют данные отчета министерства внутренних дел королевства.
Согласно ведомству, число нелегальных мигрантов, прибывших на испанские Канарские острова, увеличилось на 374,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года. Так, с 1 января по 15 мая 2024 года 16 586 нелегалов прибыли на острова, в то время как в 2023 году это число составило 3495.
Общее же число нелегальных мигрантов, попавших в Испанию с начала года, составило более 20,8 тысячи по сравнению с 7,3 тысячей прошлого года. Таким образом, рост общего миграционного потока составил 187%.
Большие группы нелегалов регулярно предпринимают попытки пересечь как южные, так и островные границы Испании. За последние годы Канарский маршрут укрепился в статусе самого смертоносного в мире: в 2023 году на нем погибли 6007 человек, в среднем по 18 мигрантов ежедневно, что почти втрое больше, чем в 2022 году, когда погибло 2390 человек.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Польша не примет мигрантов в рамках "Пакта о миграции", заявил Туск
14 мая, 15:33
Европейский парламент большинством голосов одобрил проблемный закон "Пакт о миграции и предоставлении убежища", направленный на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Теперь у стран сообщества будет два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт предусматривает новые правила, регулирующие контроль на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища, более эффективное выдворение нелегалов. Также реформа предполагает "справедливое" распределение миграции по странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии".
 
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