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ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии - 16.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии, следует из... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:09+0300
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2024-05-16T09:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии, следует из сообщения региональное управление ФСБ России."УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что среди участников данной преступной группы были и этнические таджики. Пользовались услугами по пересечению границы преимущественно граждане Таджикистана и Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", задержанные уже находятся под стражей.Ранее глава ведомства Александр Бортников заявил, что ФСБ усилит контроль за преступлениями мигрантов на территории Российской Федерации.
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ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии, следует из сообщения региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди участников данной преступной группы были и этнические таджики. Пользовались услугами по пересечению границы преимущественно граждане Таджикистана и Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", задержанные уже находятся под стражей.
Ранее глава ведомства Александр Бортников заявил, что ФСБ усилит контроль за преступлениями мигрантов на территории Российской Федерации.
Бортников заявил о повышенном внимании ФСБ к преступлениям мигрантов