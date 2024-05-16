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Торговые центры в России нуждаются в поддержке, заявил Минпромторг - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Торговые центры в России нуждаются в поддержке, заявил Минпромторг
Торговые центры в России нуждаются в поддержке, заявил Минпромторг - 16.05.2024, ПРАЙМ
Торговые центры в России нуждаются в поддержке, заявил Минпромторг
Торговые центры в России столкнулись с рядом трудностей, ситуация со временем стала улучшаться, однако они по-прежнему нуждаются в поддержке - министерство... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:35+0300
2024-05-16T16:35+0300
минпромторг
россия
торговый центр
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Торговые центры в России столкнулись с рядом трудностей, ситуация со временем стала улучшаться, однако они по-прежнему нуждаются в поддержке - министерство промышленности и торговли проработает вопрос и выступит с соответствующими предложениями, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Ранее в четверг агентство ознакомилось с письмами от Союза торговых центров (СТЦ), которые были направлены в Минпромторг, Федеральную налоговую службу, Минэкономразвития. Минфин, Аналитический центр при правительстве и в Комитет Госдумы по экономической политике. В них отмечалось, что в последнее время активно обсуждается вопрос о наличии экономических преференций для маркетплейсов по сравнению с традиционными торговыми сетями. В связи с этим СТЦ просит провести анализ данных преференций с целью "выявления возможных несправедливостей и разработки мер экономической поддержки для торговых сетей оффлайн розницы, которые испытывают конкурентное давление". Среди предлагаемых мер: снижение ставки налога на имущество для торговых организаций, возможность особого налогового режима, уравнение применения труда самозанятых в торговых сетях и маркетплейсах, отмена или льготная ставка НДС для торговых сетей. "Указанное письмо поступило в адрес Минпромторга России. Позиция по этому обращению будет сформирована в установленном порядке... Поступившее предложение СТЦ нуждается в тщательном анализе. Проработав вопрос, внимательно изучив его вместе с отраслью, мы как кураторы торговли, безусловно, будем выходить в правительство с теми предложениями, которые будут адекватными и необходимыми для развития различных форматов отечественной торговли на сегодняшний день", - заявил Евтухов. При этом, по его словам, "торговые центры действительно нуждаются в поддержке". В силу ряда причин, среди которых пандемия и уход, а также смена брендов, бывших "якорных арендаторов", были объективные проблемы с их заполнением, с трафиком. На их решение потребовалось время, однако сейчас ситуация выправляется, заполнение идет, подчеркнул замминистра.
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минпромторг, россия, торговый центр
Минпромторг, РОССИЯ, торговый центр
16:35 16.05.2024
 
Торговые центры в России нуждаются в поддержке, заявил Минпромторг

Минпромторг: торговые центры в РФ нуждаются в поддержке, будут проработаны решения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Торговые центры в России столкнулись с рядом трудностей, ситуация со временем стала улучшаться, однако они по-прежнему нуждаются в поддержке - министерство промышленности и торговли проработает вопрос и выступит с соответствующими предложениями, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Ранее в четверг агентство ознакомилось с письмами от Союза торговых центров (СТЦ), которые были направлены в Минпромторг, Федеральную налоговую службу, Минэкономразвития. Минфин, Аналитический центр при правительстве и в Комитет Госдумы по экономической политике. В них отмечалось, что в последнее время активно обсуждается вопрос о наличии экономических преференций для маркетплейсов по сравнению с традиционными торговыми сетями.
В связи с этим СТЦ просит провести анализ данных преференций с целью "выявления возможных несправедливостей и разработки мер экономической поддержки для торговых сетей оффлайн розницы, которые испытывают конкурентное давление". Среди предлагаемых мер: снижение ставки налога на имущество для торговых организаций, возможность особого налогового режима, уравнение применения труда самозанятых в торговых сетях и маркетплейсах, отмена или льготная ставка НДС для торговых сетей.
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"Указанное письмо поступило в адрес Минпромторга России. Позиция по этому обращению будет сформирована в установленном порядке... Поступившее предложение СТЦ нуждается в тщательном анализе. Проработав вопрос, внимательно изучив его вместе с отраслью, мы как кураторы торговли, безусловно, будем выходить в правительство с теми предложениями, которые будут адекватными и необходимыми для развития различных форматов отечественной торговли на сегодняшний день", - заявил Евтухов.
При этом, по его словам, "торговые центры действительно нуждаются в поддержке". В силу ряда причин, среди которых пандемия и уход, а также смена брендов, бывших "якорных арендаторов", были объективные проблемы с их заполнением, с трафиком. На их решение потребовалось время, однако сейчас ситуация выправляется, заполнение идет, подчеркнул замминистра.
 
МинпромторгРОССИЯторговый центр
 
 
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