Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/mintrans-848242428.html
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы
Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:50+0300
2024-05-16T14:50+0300
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, говорится в ответе ведомства сенатору Айрату Гибатдинову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости) Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в министерство с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде. В обращении он отмечал, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади". "Отмечаем, что Минтрансом России в 2025 году запланирована работа по переизданию ФАП (Федеральных авиационных правил) № 82 в рамках которой, в том числе, будет пересмотрен порядок провоза ручной клади, перевозимой сверх нормы, установленной перевозчиком", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
https://1prime.ru/20240511/mintrans-848069725.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c642d65c8659d4135cecc13d8b96cf4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости
РОССИЯ, Новости
14:50 16.05.2024
 
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы

Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы в самолете

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, говорится в ответе ведомства сенатору Айрату Гибатдинову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости)
Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в министерство с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде.
В обращении он отмечал, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади".
"Отмечаем, что Минтрансом России в 2025 году запланирована работа по переизданию ФАП (Федеральных авиационных правил) № 82 в рамках которой, в том числе, будет пересмотрен порядок провоза ручной клади, перевозимой сверх нормы, установленной перевозчиком", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
11 мая, 19:27
 
РОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала