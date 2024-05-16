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Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы - 16.05.2024, ПРАЙМ
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы
Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:50+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, говорится в ответе ведомства сенатору Айрату Гибатдинову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости) Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в министерство с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде. В обращении он отмечал, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади". "Отмечаем, что Минтрансом России в 2025 году запланирована работа по переизданию ФАП (Федеральных авиационных правил) № 82 в рамках которой, в том числе, будет пересмотрен порядок провоза ручной клади, перевозимой сверх нормы, установленной перевозчиком", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
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Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы
Минтранс может пересмотреть порядок провоза ручной клади сверх нормы в самолете
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует провести работу по переизданию авиационных правил, в рамках чего будет пересмотрен порядок провоза ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, говорится в ответе ведомства сенатору Айрату Гибатдинову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости)
Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в министерство с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде.
В обращении он отмечал, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади".
"Отмечаем, что Минтрансом России в 2025 году запланирована работа по переизданию ФАП (Федеральных авиационных правил) № 82 в рамках которой, в том числе, будет пересмотрен порядок провоза ручной клади, перевозимой сверх нормы, установленной перевозчиком", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
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