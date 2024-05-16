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Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР
Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ
Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР
Китай и Россия оберегают основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединеннных Наций, подчеркнул председатель КНР Си... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:45+0300
2024-05-16T11:19+0300
россия
китай
многополярный мир
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия оберегают основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединеннных Наций, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. "Обе стороны твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций, и миропорядок, основанный на международном праве, тесно координируются и сотрудничают в рамках многосторонних форматов, таких как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и G20", - отметил китайский лидер. Кроме того, по его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.
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россия, китай, многополярный мир, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, многополярный мир, Си Цзиньпин
10:45 16.05.2024 (обновлено: 11:19 16.05.2024)
 
Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР

Си Цзиньпин: КНР и Россия защищают миропорядок основанный на международном праве

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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ПЕКИН, 16 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия оберегают основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединеннных Наций, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Обе стороны твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций, и миропорядок, основанный на международном праве, тесно координируются и сотрудничают в рамках многосторонних форматов, таких как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и G20", - отметил китайский лидер.
Кроме того, по его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.
Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Китай выступил за равноправный и многополярный мир
5 марта, 07:13
 
РОССИЯКИТАЙмногополярный мирСи Цзиньпин
 
 
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