https://1prime.ru/20240516/miroporyadok-848229879.html

Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР

Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ

Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР

Китай и Россия оберегают основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединеннных Наций, подчеркнул председатель КНР Си... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:45+0300

2024-05-16T10:45+0300

2024-05-16T11:19+0300

россия

китай

многополярный мир

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая – ПРАЙМ. Китай и Россия оберегают основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединеннных Наций, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. "Обе стороны твердо защищают систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций, и миропорядок, основанный на международном праве, тесно координируются и сотрудничают в рамках многосторонних форматов, таких как ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и G20", - отметил китайский лидер. Кроме того, по его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.Путин в ходе выступления на форуме “Россия зовет” отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Ранее на ПМЭФ российский лидер подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Как подчеркивал глава государства, укрепление многополярного миропорядка - неизбежный процесс. Эту же мысль Путин повторил на на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября.

https://1prime.ru/20240305/kitay-845905789.html

китай

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россия, китай, многополярный мир, си цзиньпин