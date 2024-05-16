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На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров - 16.05.2024, ПРАЙМ

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров

Указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров отменен, заявила глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:15+0300

2024-05-16T17:15+0300

2024-05-16T17:15+0300

украина

бронь

мобилизация на украине

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров отменен, заявила глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко."Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - сообщила она в соцсетях.Ранее издание "Страна.ua", сославшись на депутата Верховной рады Александра Федиенко, писало, что украинское экономическое ведомство забронировало от мобилизации компании Glovo, занимающуюся курьерской доставкой, "Фавбет Тек", разрабатывающюу программное обеспечение для ставок на спорт, рекламное агентство "ССМ" и другие компании, которые принадлежат США.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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украина, бронь, мобилизация на украине