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В Молдавии в один день проведут выборы и референдум о вступлении в ЕС

В Молдавии в один день проведут выборы и референдум о вступлении в ЕС - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии в один день проведут выборы и референдум о вступлении в ЕС

Правящее большинство в парламенте Молдавии на заседании в четверг приняло решение, что референдум о вступлении республики в ЕС пройдет 20 октября, заявил спикер | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T19:31+0300

2024-05-16T19:31+0300

2024-05-16T19:31+0300

политика

молдавия

майя санду

вступление в ес

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КИШИНЕВ, 16 мая — ПРАЙМ. Правящее большинство в парламенте Молдавии на заседании в четверг приняло решение, что референдум о вступлении республики в ЕС пройдет 20 октября, заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента — 20 октября.Оппозиция настаивала на исключении этого вопроса из повестки, отметив, что в обществе нет единого мнения относительно референдума. Также представители блока коммунистов и социалистов выразили мнение, что проведение референдума преждевременно, поскольку страна пока не начала переговоры с ЕС о вступлении в объединение. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в союз вступила Хорватия в 2013 году, процесс занял десять лет. В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение.

https://1prime.ru/20240514/moldaviya-848145279.html

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молдавия, майя санду, вступление в ес