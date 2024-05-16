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СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России
СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России - 16.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России
Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever оставит российское подразделение по производству мороженого в своей структуре, | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:32+0300
2024-05-16T17:32+0300
мороженое
россия
unilever
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever оставит российское подразделение по производству мороженого в своей структуре, несмотря на выделение соответствующей сферы бизнеса в отдельную компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Ранее в этом году Unilever объявила о выделении бизнеса по продаже мороженого в отдельную компанию в рамках плана по реструктуризации. Компания также отмечала возможность "других вариантов отделения" бизнеса, что подразумевает в том числе его продажу."Однако российское подразделение по производству мороженого, активы которого оценивают в 600 миллионов евро и включают в себя четыре завода, не будет участвовать в этом процессе, поскольку оно изолировано от остальной компании", - пишет Блумберг.В 2008 году Unilever стала 100% акционером российского производителя мороженого "Инмарко". В его портфель входит 16 брендов, в том числе "Магнат", "Золотой стандарт", "Русский размах".В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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мороженое, россия, unilever
мороженое, РОССИЯ, Unilever
17:32 16.05.2024
 
СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России

Bloomberg: Unilever оставит в структуре компании бизнес по производству мороженого в РФ

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкФестиваль мороженого "Айс-Крым – 2019"
Фестиваль мороженого Айс-Крым – 2019 - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever оставит российское подразделение по производству мороженого в своей структуре, несмотря на выделение соответствующей сферы бизнеса в отдельную компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Ранее в этом году Unilever объявила о выделении бизнеса по продаже мороженого в отдельную компанию в рамках плана по реструктуризации. Компания также отмечала возможность "других вариантов отделения" бизнеса, что подразумевает в том числе его продажу.
"Однако российское подразделение по производству мороженого, активы которого оценивают в 600 миллионов евро и включают в себя четыре завода, не будет участвовать в этом процессе, поскольку оно изолировано от остальной компании", - пишет Блумберг.
В 2008 году Unilever стала 100% акционером российского производителя мороженого "Инмарко". В его портфель входит 16 брендов, в том числе "Магнат", "Золотой стандарт", "Русский размах".
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2023
Алкогольное мороженое приравняют к видам алкогольной продукции
14 декабря 2023, 03:34
В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
 
мороженоеРОССИЯUnilever
 
 
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