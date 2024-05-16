https://1prime.ru/20240516/morozhenoe-848249806.html

СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России

СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России - 16.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: Unilever сохранит бизнес по производству мороженого в России

Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever оставит российское подразделение по производству мороженого в своей структуре, | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:32+0300

2024-05-16T17:32+0300

2024-05-16T17:32+0300

мороженое

россия

unilever

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever оставит российское подразделение по производству мороженого в своей структуре, несмотря на выделение соответствующей сферы бизнеса в отдельную компанию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Ранее в этом году Unilever объявила о выделении бизнеса по продаже мороженого в отдельную компанию в рамках плана по реструктуризации. Компания также отмечала возможность "других вариантов отделения" бизнеса, что подразумевает в том числе его продажу."Однако российское подразделение по производству мороженого, активы которого оценивают в 600 миллионов евро и включают в себя четыре завода, не будет участвовать в этом процессе, поскольку оно изолировано от остальной компании", - пишет Блумберг.В 2008 году Unilever стала 100% акционером российского производителя мороженого "Инмарко". В его портфель входит 16 брендов, в том числе "Магнат", "Золотой стандарт", "Русский размах".В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.

https://1prime.ru/20231214/842557402.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мороженое, россия, unilever