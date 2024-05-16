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Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме
Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме - 16.05.2024, ПРАЙМ
Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники стали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:30+0300
2024-05-16T10:06+0300
мошенничество
пенсии
госдума
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мошенники стали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.По его словам, злоумышленники звонят и представляются сотрудниками Социального фонда. После этого они пытаются убедить граждан в наличии "неучтенного стажа".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОни предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для повышения, якобы по телефону без дополнительной бюрократии.В ходе этой процедуры мошенники получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке, используя предоставленный код из sms.Депутат рекомендует обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников и быть бдительными при разговоре с незнакомцами.Он предупредил, что не следует раскрывать личные данные по телефону и доверять неожиданным звонкам, особенно если просят предоставить личные данные или совершить финансовую транзакцию.Также необходимо поддерживать контроль за своими финансами и быть осмотрительным при обсуждении финансовых вопросов по телефону.
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пенсии, госдума
Мошенничество, Пенсии, Госдума
09:30 16.05.2024 (обновлено: 10:06 16.05.2024)
 
Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Депутат Немкин: мошенники обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мошенники стали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники звонят и представляются сотрудниками Социального фонда. После этого они пытаются убедить граждан в наличии "неучтенного стажа".
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Они предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для повышения, якобы по телефону без дополнительной бюрократии.
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В ходе этой процедуры мошенники получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке, используя предоставленный код из sms.
Депутат рекомендует обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников и быть бдительными при разговоре с незнакомцами.
Он предупредил, что не следует раскрывать личные данные по телефону и доверять неожиданным звонкам, особенно если просят предоставить личные данные или совершить финансовую транзакцию.
Также необходимо поддерживать контроль за своими финансами и быть осмотрительным при обсуждении финансовых вопросов по телефону.
 
МошенничествоПенсииГосдума
 
 
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