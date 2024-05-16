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Эксперт призвал строить в Москве больше жилья
Эксперт призвал строить в Москве больше жилья - 16.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт призвал строить в Москве больше жилья
Потенциал строительства жилья в Москве намного выше, чем в последнее время, считает управляющий партнер RRG Денис Колокольников. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:49+0300
2024-05-16T12:49+0300
2024-05-16T12:49+0300
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СОЧИ, 16 мая - ПРАЙМ. Потенциал строительства жилья в Москве намного выше, чем в последнее время, считает управляющий партнер RRG Денис Колокольников."В Москве не так много жилья строится. Если сравнивать ввод на душу населения с регионами, с другими городами-миллионниками, то Москва где-то посередине - меньше 0,5 квадратных метра на душу. В Краснодаре и некоторых других городах больше метра строится. В Москве этот баланс как раз не совсем соблюден", - рассказал он на форуме Mallpic Sochi.По его мнению, чтобы рынок "переварил" больший объем жилья, следует повышать разнообразие продуктовых линеек. В частности, стоит смысл строить как больше доступного жилья, так и элитного. Кроме того, имеется большой потенциал в ИЖС в Новой Москве."Я думаю, что если сейчас строится порядка 5 миллионов квадратных метров, то возможно 7 миллионов плюс 40%", - добавил Колокольников.
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Эксперт призвал строить в Москве больше жилья
Управляющий партнер RRG Колокольников: жилья в Москве нужно строить больше
СОЧИ, 16 мая - ПРАЙМ. Потенциал строительства жилья в Москве намного выше, чем в последнее время, считает управляющий партнер RRG Денис Колокольников.
"В Москве не так много жилья строится. Если сравнивать ввод на душу населения с регионами, с другими городами-миллионниками, то Москва где-то посередине - меньше 0,5 квадратных метра на душу. В Краснодаре и некоторых других городах больше метра строится. В Москве этот баланс как раз не совсем соблюден", - рассказал он на форуме Mallpic Sochi.
По его мнению, чтобы рынок "переварил" больший объем жилья, следует повышать разнообразие продуктовых линеек. В частности, стоит смысл строить как больше доступного жилья, так и элитного. Кроме того, имеется большой потенциал в ИЖС в Новой Москве.
"Я думаю, что если сейчас строится порядка 5 миллионов квадратных метров, то возможно 7 миллионов плюс 40%", - добавил Колокольников.
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