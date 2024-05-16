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ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах

ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах - 16.05.2024, ПРАЙМ

ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:30+0300

2024-05-16T15:30+0300

2024-05-16T15:30+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой. "Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС. Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы". "При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.

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россия, фнс, новости, маркетплейс