https://1prime.ru/20240516/nalog-848244162.html
ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах
ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах - 16.05.2024, ПРАЙМ
ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:30+0300
2024-05-16T15:30+0300
2024-05-16T15:30+0300
экономика
россия
фнс
новости
маркетплейс
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой. "Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС. Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы". "При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.
https://1prime.ru/20240516/marketpleysy-848242551.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd2ddd223f6dcdce20dbb1b43affe4ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фнс, новости, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, ФНС, Новости, маркетплейс
ФНС объяснила условия налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах
ФНС разъяснила, когда продавцы на маркетплейсах должны платить налог с комиссии площадки
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила особенности налогообложения доходов продавцов на маркетплейсах, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН): в ряде случаев им придётся заплатить налог с комиссии, взымаемой площадкой.
"Маркетплейс может удерживать свое вознаграждение из выручки продавца при продаже товаров через площадку. В этом случае доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за товары, реализованные ему через маркетплейс", – говорится в разъяснении на сайте ФНС.
Ведомство уточняет, что сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки налогоплательщика, является расходом налогоплательщика, и он может учесть его при определении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы".
"При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" учет любых расходов, в том числе, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения, не предусмотрен", – подчеркивает служба.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это популярный сряди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей налоговых режимов. Плательщик УСН сам выбирает объект налогообложения: это либо "доходы" – тогда ставка налога для него составит 6%, либо "доходы минус расходы", тогда ставка составляет 15%.
Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы, пишет СМИ