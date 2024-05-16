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Москва и Пекин договорились о сотрудничестве по нефти, газу и СПГ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Москва и Пекин договорились о сотрудничестве по нефти, газу и СПГ
Москва и Пекин договорились о сотрудничестве по нефти, газу и СПГ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Москва и Пекин договорились о сотрудничестве по нефти, газу и СПГ
Россия и Китай намерены развивать рыночное сотрудничество в энергетике и обеспечивать стабильную транспортировку. Об этом сообщается в совместном заявлении,... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:44+0300
2024-05-16T12:44+0300
энергетика
китай
транзит нефти в китай
поставки газа в китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены развивать рыночное сотрудничество в энергетике и обеспечивать стабильную транспортировку. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Страны будут развивать кооперацию в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии. Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 миллионов тонн нефти, что на 24 процента больше, чем в 2022 году. Это позволило Москве стать крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.
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китай, транзит нефти в китай, поставки газа в китай, владимир путин, си цзиньпин
Энергетика, КИТАЙ, транзит нефти в Китай, поставки газа в Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
12:44 16.05.2024
 
Москва и Пекин договорились о сотрудничестве по нефти, газу и СПГ

Кремль: РФ и КНР договорились развивать сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены развивать рыночное сотрудничество в энергетике и обеспечивать стабильную транспортировку. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Страны будут развивать кооперацию в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии.
Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 миллионов тонн нефти, что на 24 процента больше, чем в 2022 году. Это позволило Москве стать крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.
 
ЭнергетикаКИТАЙтранзит нефти в Китайпоставки газа в КитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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