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В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт - 16.05.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт
В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:03+0300
2024-05-16T22:03+0300
экономика
нидерланды
банковские карты
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ГААГА, 16 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. В магазинах в Гааге посетителей по громкой связи предупреждают, что оплатить покупки по карте невозможно, принимаются только наличные деньги. Банкоматы при этом продолжают принимать карты, из-за чего у банкоматов в центре города выстроились очереди за снятием наличных средств. Очереди у банкоматов в Нидерландах увидеть практически невозможно, так как в стране к наличным расчетам прибегают редко, все покупки и платежи производятся по картам. Как передает телекомпания NOS со ссылкой на Нидерландскую платежную ассоциацию, сбой затронет от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причины произошедшего не уточняются.
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нидерланды, банковские карты
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, банковские карты
22:03 16.05.2024
 
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт

В Нидерландах произошел серьёзный сбой с приемом банковских карт

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 16 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости.
В магазинах в Гааге посетителей по громкой связи предупреждают, что оплатить покупки по карте невозможно, принимаются только наличные деньги. Банкоматы при этом продолжают принимать карты, из-за чего у банкоматов в центре города выстроились очереди за снятием наличных средств.
Очереди у банкоматов в Нидерландах увидеть практически невозможно, так как в стране к наличным расчетам прибегают редко, все покупки и платежи производятся по картам.
Как передает телекомпания NOS со ссылкой на Нидерландскую платежную ассоциацию, сбой затронет от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причины произошедшего не уточняются.
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