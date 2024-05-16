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В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт

В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт

В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T22:03+0300

2024-05-16T22:03+0300

2024-05-16T22:03+0300

экономика

нидерланды

банковские карты

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ГААГА, 16 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. В магазинах в Гааге посетителей по громкой связи предупреждают, что оплатить покупки по карте невозможно, принимаются только наличные деньги. Банкоматы при этом продолжают принимать карты, из-за чего у банкоматов в центре города выстроились очереди за снятием наличных средств. Очереди у банкоматов в Нидерландах увидеть практически невозможно, так как в стране к наличным расчетам прибегают редко, все покупки и платежи производятся по картам. Как передает телекомпания NOS со ссылкой на Нидерландскую платежную ассоциацию, сбой затронет от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причины произошедшего не уточняются.

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нидерланды, банковские карты