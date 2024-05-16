https://1prime.ru/20240516/niderlandy-848255673.html
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт
В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:03+0300
2024-05-16T22:03+0300
2024-05-16T22:03+0300
экономика
нидерланды
банковские карты
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 16 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости. В магазинах в Гааге посетителей по громкой связи предупреждают, что оплатить покупки по карте невозможно, принимаются только наличные деньги. Банкоматы при этом продолжают принимать карты, из-за чего у банкоматов в центре города выстроились очереди за снятием наличных средств. Очереди у банкоматов в Нидерландах увидеть практически невозможно, так как в стране к наличным расчетам прибегают редко, все покупки и платежи производятся по картам. Как передает телекомпания NOS со ссылкой на Нидерландскую платежную ассоциацию, сбой затронет от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причины произошедшего не уточняются.
https://1prime.ru/20240419/blokirovka-847502427.html
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, банковские карты
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, банковские карты
В Нидерландах произошел серьезный сбой с приемом банковских карт
В Нидерландах произошел серьёзный сбой с приемом банковских карт
ГААГА, 16 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах в четверг вечером произошел сбой с приемом банковских карт, передает корреспондент РИА Новости.
В магазинах в Гааге посетителей по громкой связи предупреждают, что оплатить покупки по карте невозможно, принимаются только наличные деньги. Банкоматы при этом продолжают принимать карты, из-за чего у банкоматов в центре города выстроились очереди за снятием наличных средств.
Очереди у банкоматов в Нидерландах увидеть практически невозможно, так как в стране к наличным расчетам прибегают редко, все покупки и платежи производятся по картам.
Как передает телекомпания NOS
со ссылкой на Нидерландскую платежную ассоциацию, сбой затронет от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причины произошедшего не уточняются.
Кроме шуток: какие переводы гарантированно заблокируют банковскую карту