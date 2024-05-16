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ПВО России сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

ПВО России сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - 16.05.2024, ПРАЙМ

ПВО России сбила снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и беспилотник уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, сообщили в Министерстве... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:41+0300

2024-05-16T16:41+0300

2024-05-16T16:41+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и беспилотник уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России."Шестнадцатого мая около 15.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в релизе.В министерстве подчеркнули, что силы ПВО уничтожили "Ольху", а также один украиснкий БПЛА. Ранее администрация Белгорода объявила на территории города и Белгородской области.

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белгородская область, пво, всу, минобороны рф