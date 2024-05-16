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Дождались. Кому вернут двойную индексацию пенсий с 2025 года

Дождались. Кому вернут двойную индексацию пенсий с 2025 года - 16.05.2024, ПРАЙМ

Дождались. Кому вернут двойную индексацию пенсий с 2025 года

С 2025 года в России дважды в год будут индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам, при этом традиционной январской индексации больше не будет,... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T02:02+0300

2024-05-16T02:02+0300

2024-05-16T02:02+0300

пенсии

эксклюзив

вадим виноградов

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. С 2025 года в России дважды в год будут индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам, при этом традиционной январской индексации больше не будет, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Согласно Конституции, индексация пенсии – то есть, ее увеличение с учетом инфляции – у всех пенсионеров должна проводиться не реже одного раза в год. Это социальная гарантия государства, напомнил юрист. При этом правительство вправе проводить дополнительные индексации, а также изменять их сроки.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“С 2025 года Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года”, - рассказал Виноградов.Эксперт напомнил, что до 2019 года пенсии увеличивались два раза в год. Однако в связи с переходным периодом индексация стала проводиться один раз в год с 1 января на установленный индекс, но не менее чем на 1000 рублей. Так, в 2024 году размер страховой пенсии по старости был проиндексирован на 7,5 процента, что соответствует уровню инфляции.Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий. Большая часть приходится на страховую пенсию по старости (77% от общего числа пенсионеров). Ее средний размер составляет 22,4 тысячи рублей. Прочие виды - социальная пенсия, пенсия по инвалидности или потере кормильца отстают как по размеру, так и по числу получателей.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

пенсии, эксклюзив, вадим виноградов