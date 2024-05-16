https://1prime.ru/20240516/pentagon-848256536.html
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения - 16.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения
Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T23:34+0300
2024-05-16T23:34+0300
2024-05-16T23:34+0300
вооружения
нато
пентагон
сша
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/36/821263624_0:168:2500:1574_1920x0_80_0_0_6d669f40274d431e1eca886b301db6d1.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу агентству по закупкам НАТО программы наблюдения за наземной обстановкой и сопутствующего оборудования на сумму около 250,2 миллиона долларов", — говорится в обнародованном заявлении ведомства. Предполагаемая продажа нацелена на усиление способностей НАТО "противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения возможностей в области разведки и наблюдения". Конгресс США уведомлен о готовящейся сделке. Теперь у законодательного органа будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.
https://1prime.ru/20240516/pentagon-848256123.html
пентагон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/36/821263624_90:0:2410:1740_1920x0_80_0_0_85d4c168735a5e198a2c18be655ad80b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, пентагон, сша, вооружение
Вооружения, НАТО, Пентагон, США, вооружение
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения
Пентагон: Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения на $250 млн
ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу агентству по закупкам НАТО программы наблюдения за наземной обстановкой и сопутствующего оборудования на сумму около 250,2 миллиона долларов", — говорится в обнародованном заявлении ведомства.
Предполагаемая продажа нацелена на усиление способностей НАТО "противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения возможностей в области разведки и наблюдения".
Конгресс США уведомлен о готовящейся сделке. Теперь у законодательного органа будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину