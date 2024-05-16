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Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения

Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения - 16.05.2024, ПРАЙМ

Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения

Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T23:34+0300

2024-05-16T23:34+0300

2024-05-16T23:34+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу агентству по закупкам НАТО программы наблюдения за наземной обстановкой и сопутствующего оборудования на сумму около 250,2 миллиона долларов", — говорится в обнародованном заявлении ведомства. Предполагаемая продажа нацелена на усиление способностей НАТО "противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения возможностей в области разведки и наблюдения". Конгресс США уведомлен о готовящейся сделке. Теперь у законодательного органа будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.

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нато, пентагон, сша, вооружение