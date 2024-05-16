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Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения - 16.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения
Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T23:34+0300
2024-05-16T23:34+0300
вооружения
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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу агентству по закупкам НАТО программы наблюдения за наземной обстановкой и сопутствующего оборудования на сумму около 250,2 миллиона долларов", — говорится в обнародованном заявлении ведомства. Предполагаемая продажа нацелена на усиление способностей НАТО "противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения возможностей в области разведки и наблюдения". Конгресс США уведомлен о готовящейся сделке. Теперь у законодательного органа будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.
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нато, пентагон, сша, вооружение
Вооружения, НАТО, Пентагон, США, вооружение
23:34 16.05.2024
 
Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения

Пентагон: Госдеп одобрил продажу НАТО системы наземного наблюдения на $250 млн

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу НАТО систем наблюдения за наземной обстановкой на сумму порядка 250,2 миллиона долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу агентству по закупкам НАТО программы наблюдения за наземной обстановкой и сопутствующего оборудования на сумму около 250,2 миллиона долларов", — говорится в обнародованном заявлении ведомства.
Предполагаемая продажа нацелена на усиление способностей НАТО "противостоять текущим и будущим угрозам за счет повышения возможностей в области разведки и наблюдения".
Конгресс США уведомлен о готовящейся сделке. Теперь у законодательного органа будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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