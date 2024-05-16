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Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе
Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе - 16.05.2024, ПРАЙМ
Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T06:42+0300
2024-05-16T06:42+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава российского государства прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом. В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с китайским коллегой весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития.Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Далее переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Стороны по итогам встречи подпишут совместные документы. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Затем общение лидеров стран продолжится в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. После этого в ходе неформального ужина они проведут переговоры в узком составе, к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
06:42 16.05.2024
 
Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе

Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры в узком составе

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава российского государства прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с китайским коллегой весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития.
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Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
Далее переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
Стороны по итогам встречи подпишут совместные документы. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Затем общение лидеров стран продолжится в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. После этого в ходе неформального ужина они проведут переговоры в узком составе, к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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