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Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе

Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе - 16.05.2024, ПРАЙМ

Руководители России и Китая начали переговоры в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T06:42+0300

2024-05-16T06:42+0300

2024-05-16T06:42+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава российского государства прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом. В ходе переговоров Путин планирует подробно обсудить с китайским коллегой весь комплекс отношений между двумя государствами и перспективы их развития.Кроме того, предполагается обсудить международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Далее переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Стороны по итогам встречи подпишут совместные документы. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Затем общение лидеров стран продолжится в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. После этого в ходе неформального ужина они проведут переговоры в узком составе, к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.

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китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин