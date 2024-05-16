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Песков назвал цель отношений России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал цель отношений России и Китая
Песков назвал цель отношений России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Песков назвал цель отношений России и Китая
Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям"... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:12+0300
2024-05-16T08:12+0300
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что, выступая на узком составе переговоров, президент Владимир Путин сказал, что отношения России с Китаем носят неконфронтационный характер."И его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений", - отметил Песков."Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - добавил представитель Кремля.
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россия, китай
РОССИЯ, КИТАЙ
08:12 16.05.2024
 
Песков назвал цель отношений России и Китая

Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что, выступая на узком составе переговоров, президент Владимир Путин сказал, что отношения России с Китаем носят неконфронтационный характер.
"И его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений", - отметил Песков.
"Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - добавил представитель Кремля.
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