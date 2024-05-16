https://1prime.ru/20240516/peskov-848220393.html
Песков назвал цель отношений России и Китая
Песков назвал цель отношений России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Песков назвал цель отношений России и Китая
Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям"... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:12+0300
2024-05-16T08:12+0300
2024-05-16T08:12+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что, выступая на узком составе переговоров, президент Владимир Путин сказал, что отношения России с Китаем носят неконфронтационный характер."И его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений", - отметил Песков."Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - добавил представитель Кремля.
https://1prime.ru/20240514/ushakov-848163785.html
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россия, китай
Песков назвал цель отношений России и Китая
Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР не направлены против третьих стран, их цель заключается в том, чтобы повысить благосостояние народов двух государств, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что, выступая на узком составе переговоров, президент Владимир Путин сказал, что отношения России с Китаем носят неконфронтационный характер.
"И его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений", - отметил Песков.
"Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - добавил представитель Кремля.
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