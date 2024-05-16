https://1prime.ru/20240516/peskov-848220639.html

"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России

"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России - 16.05.2024, ПРАЙМ

"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России

Без участия России мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет перспектив и станет "пустой схоластикой", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:19+0300

2024-05-16T08:19+0300

2024-05-16T08:22+0300

россия

швейцария

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Без участия России мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет перспектив и станет "пустой схоластикой", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - сообщил Песков, комментируя предстоящую конференцию изданию "Известия". Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не расценивает эту встречу как серьезную попытку нащупать варинаты разрешения украинского конфликта. По его словам, в данном случае обсуждать вопросы безопасности без России не имеет смысла.Комментируя потенциальное участие Китая в конференции, Песков отметил, что, несмотря на сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, это может облагородить встречу, но не добавить ей результативности.В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.

https://1prime.ru/20240515/shveytsariya-848202492.html

швейцария

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россия, швейцария, украина, дмитрий песков