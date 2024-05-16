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"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России
"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России
Без участия России мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет перспектив и станет "пустой схоластикой", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:19+0300
2024-05-16T08:22+0300
россия
швейцария
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Без участия России мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет перспектив и станет "пустой схоластикой", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - сообщил Песков, комментируя предстоящую конференцию изданию "Известия". Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не расценивает эту встречу как серьезную попытку нащупать варинаты разрешения украинского конфликта. По его словам, в данном случае обсуждать вопросы безопасности без России не имеет смысла.Комментируя потенциальное участие Китая в конференции, Песков отметил, что, несмотря на сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, это может облагородить встречу, но не добавить ей результативности.В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.
https://1prime.ru/20240515/shveytsariya-848202492.html
швейцария
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россия, швейцария, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
08:19 16.05.2024 (обновлено: 08:22 16.05.2024)
 
"Пустая схоластика". Песков оценил успех саммита по Украине без России

Песков: без России конференция по Украине бесперспективна, "пустая схоластика"

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Без участия России мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет перспектив и станет "пустой схоластикой", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - сообщил Песков, комментируя предстоящую конференцию изданию "Известия".
Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не расценивает эту встречу как серьезную попытку нащупать варинаты разрешения украинского конфликта. По его словам, в данном случае обсуждать вопросы безопасности без России не имеет смысла.
Комментируя потенциальное участие Китая в конференции, Песков отметил, что, несмотря на сбалансированную позицию Пекина по украинскому вопросу, это может облагородить встречу, но не добавить ей результативности.
В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
МИД Швейцарии раскрыл, почему Россию не пригласили на мирную конференцию
Вчера, 15:37
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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