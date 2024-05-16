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Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия
Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия - 16.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия
Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, находящегося в Пекине с государственным визитом, что и впредь готов выстраивать... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:56+0300
2024-05-16T08:56+0300
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, находящегося в Пекине с государственным визитом, что и впредь готов выстраивать отношения двух стран в правильном русле развития, а также вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям. "Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, для КНР это является продолжением доброй традиции контактов. "Я сразу же после моего переизбрания на пост председателя также выбрал Россию как страну для моего первого зарубежного визита", - отметил Си Цзиньпин. Он указал на то, что за 75 лет, которые прошли с момента установления дипломатических отношений, Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними государствами."Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Все это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений", - отметил председатель КНР. По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие. Кроме того, добавил председатель КНР, страны расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества и сделали стратегический выбор в пользу исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. "Господин президент, готов вместе с вами держать наши двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям", - подчеркнул председатель КНР.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
08:56 16.05.2024
 
Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия

Си Цзиньпин заверил Путина в готовности вырабатывать новые планы взаимодействия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, находящегося в Пекине с государственным визитом, что и впредь готов выстраивать отношения двух стран в правильном русле развития, а также вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.
"Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, для КНР это является продолжением доброй традиции контактов. "Я сразу же после моего переизбрания на пост председателя также выбрал Россию как страну для моего первого зарубежного визита", - отметил Си Цзиньпин.
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Он указал на то, что за 75 лет, которые прошли с момента установления дипломатических отношений, Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними государствами.
"Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Все это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений", - отметил председатель КНР.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие. Кроме того, добавил председатель КНР, страны расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества и сделали стратегический выбор в пользу исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации.
"Господин президент, готов вместе с вами держать наши двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям", - подчеркнул председатель КНР.
 
РОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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