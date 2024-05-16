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Эксперт рассказал, как визит Путина в Китай повлияет на платежи из России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как визит Путина в Китай повлияет на платежи из России
Эксперт рассказал, как визит Путина в Китай повлияет на платежи из России - 16.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как визит Путина в Китай повлияет на платежи из России
Платежи из России в Китай после договоренностей руководства двух стран об укреплении взаимодействия на уровне национальных банковских и платежных систем не... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:32+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Платежи из России в Китай после договоренностей руководства двух стран об укреплении взаимодействия на уровне национальных банковских и платежных систем не будут задерживаться китайскими банками и смогут пользоваться "иммунитетом", такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контакты по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов. "Это может означать, что китайские банки прекратят задерживать платежи или отказывать в расчетах российским компаниям и банкам, и что платежи российских контрагентов смогут пользоваться иммунитетом", - отметил Зарипов. Кроме того, экономист полагает, что речь идет об унификации и стандартизации расчетов платежно-расчетных систем центральных банков обеих стран. Еще одним направлениям сотрудничества, по его словам, может быть расширение продуктовой линейки и охвата пользователей платежных продуктов российской платёжной системы "Мир" и китайской Union Pay. "В любом случае четко обозначенная государственная линия руководства Китая и России на поддержку платежно-расчетных взаимоотношений между нашими странами может стать сильным импульсом на дальнейшее стабильное развитие финансово-экономического сотрудничества между нашими странами, вовлекая в интеграционные связи и другие государства", - заметил эксперт.
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РОССИЯ, КИТАЙ, рубль
14:32 16.05.2024 (обновлено: 14:33 16.05.2024)
 
Эксперт рассказал, как визит Путина в Китай повлияет на платежи из России

Эксперт Зарипов: платежи из России после визита Путина в КНР обретут "иммунитет"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Платежи из России в Китай после договоренностей руководства двух стран об укреплении взаимодействия на уровне национальных банковских и платежных систем не будут задерживаться китайскими банками и смогут пользоваться "иммунитетом", такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контакты по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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"Это может означать, что китайские банки прекратят задерживать платежи или отказывать в расчетах российским компаниям и банкам, и что платежи российских контрагентов смогут пользоваться иммунитетом", - отметил Зарипов.
Кроме того, экономист полагает, что речь идет об унификации и стандартизации расчетов платежно-расчетных систем центральных банков обеих стран.
Еще одним направлениям сотрудничества, по его словам, может быть расширение продуктовой линейки и охвата пользователей платежных продуктов российской платёжной системы "Мир" и китайской Union Pay.
"В любом случае четко обозначенная государственная линия руководства Китая и России на поддержку платежно-расчетных взаимоотношений между нашими странами может стать сильным импульсом на дальнейшее стабильное развитие финансово-экономического сотрудничества между нашими странами, вовлекая в интеграционные связи и другие государства", - заметил эксперт.
 
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