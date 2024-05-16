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Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин - 16.05.2024, ПРАЙМ
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин
Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:33+0300
2024-05-16T11:18+0300
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новости
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заметил китайский лидер.По словам главы КНР, важно соблюдать принцип беспристрастности и справедливости, а также продвигать политическое урегулирование чувствительных вопросов.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что расширение БРИКС не должно рассматриваться как вызов, а, наоборот, укрепление миротворческих сил и расширение глобального фронта справедливости.Дипломат призвал рассматривать расширение БРИКС как проявление коллективного подъема Глобального Юга и ускорение процесса укрепления многополярности мира.
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россия, китай, новости, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости, Си Цзиньпин
10:33 16.05.2024 (обновлено: 11:18 16.05.2024)
 
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: блоковое противостояние и политика силы угрожают безопасности всех стран

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заметил китайский лидер.
По словам главы КНР, важно соблюдать принцип беспристрастности и справедливости, а также продвигать политическое урегулирование чувствительных вопросов.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что расширение БРИКС не должно рассматриваться как вызов, а, наоборот, укрепление миротворческих сил и расширение глобального фронта справедливости.
Дипломат призвал рассматривать расширение БРИКС как проявление коллективного подъема Глобального Юга и ускорение процесса укрепления многополярности мира.
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