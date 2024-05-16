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Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин

Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин - 16.05.2024, ПРАЙМ

Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин

Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:33+0300

2024-05-16T10:33+0300

2024-05-16T11:18+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заметил китайский лидер.По словам главы КНР, важно соблюдать принцип беспристрастности и справедливости, а также продвигать политическое урегулирование чувствительных вопросов.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что расширение БРИКС не должно рассматриваться как вызов, а, наоборот, укрепление миротворческих сил и расширение глобального фронта справедливости.Дипломат призвал рассматривать расширение БРИКС как проявление коллективного подъема Глобального Юга и ускорение процесса укрепления многополярности мира.

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россия, китай, новости, си цзиньпин