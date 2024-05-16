https://1prime.ru/20240516/politika-848229309.html
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин - 16.05.2024, ПРАЙМ
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин
Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:33+0300
2024-05-16T10:33+0300
2024-05-16T11:18+0300
политика
россия
китай
новости
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848227853_0:0:2883:1622_1920x0_80_0_0_702ae7deae78520cc138f361351ffcf0.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заметил китайский лидер.По словам главы КНР, важно соблюдать принцип беспристрастности и справедливости, а также продвигать политическое урегулирование чувствительных вопросов.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что расширение БРИКС не должно рассматриваться как вызов, а, наоборот, укрепление миротворческих сил и расширение глобального фронта справедливости.Дипломат призвал рассматривать расширение БРИКС как проявление коллективного подъема Глобального Юга и ускорение процесса укрепления многополярности мира.
https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848227853_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16ef7d15d406af7475e9f1571cff8d4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, новости, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости, Си Цзиньпин
Блоковое противостояние угрожает безопасности стран, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: блоковое противостояние и политика силы угрожают безопасности всех стран
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Менталитет "холодной войны" и блоковое противостояние несут угрозу для безопасности всех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заметил китайский лидер.
По словам главы КНР, важно соблюдать принцип беспристрастности и справедливости, а также продвигать политическое урегулирование чувствительных вопросов.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что расширение БРИКС не должно рассматриваться как вызов, а, наоборот, укрепление миротворческих сил и расширение глобального фронта справедливости.
Дипломат призвал рассматривать расширение БРИКС как проявление коллективного подъема Глобального Юга и ускорение процесса укрепления многополярности мира.
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем