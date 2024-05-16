https://1prime.ru/20240516/posevy-848243491.html

Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков

Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков - 16.05.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков

В России от заморозков погибли около 1% всех посевов, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:12+0300

2024-05-16T15:12+0300

2024-05-16T15:40+0300

экономика

минсельхоз

оксана лут

посевы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75738/02/757380293_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_298b713fb2c63c127ca4040db6b75838.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В России от заморозков погибли около 1% всех посевов, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут."Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине."Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", — добавляется в сообщении.Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", — заключили в пресс-службе кабмина.

https://1prime.ru/20240515/rostov-848216077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, оксана лут, посевы