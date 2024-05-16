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Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков
Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков - 16.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков
В России от заморозков погибли около 1% всех посевов, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:12+0300
2024-05-16T15:12+0300
2024-05-16T15:40+0300
экономика
минсельхоз
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посевы
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В России от заморозков погибли около 1% всех посевов, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут."Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине."Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", — добавляется в сообщении.Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", — заключили в пресс-службе кабмина.
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минсельхоз, оксана лут, посевы
Экономика, Минсельхоз, Оксана Лут, Посевы
Минсельхоз сообщил о потере около 1% всех посевов из-за заморозков
Лут: посевы на 830 тысячах гектаров погибли из-за заморозков
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В России от заморозков погибли около 1% всех посевов, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут.
"Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.
Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине.
"Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", — добавляется в сообщении.
Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения.
"Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", — заключили в пресс-службе кабмина.
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков