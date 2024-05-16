https://1prime.ru/20240516/putin-848226278.html

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанный российской стороне теплый прием в Китае. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:54+0300

2024-05-16T09:54+0300

2024-05-16T09:54+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанный российской стороне теплый прием в Китае. Глава российского государства совершает двухдневный государственный визит в КНР. Вместе с ним в составе делегации - члены правительства, руководители федеральных ведомств, ряда крупных финансовых структур и предприятий."Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской народной республики и всех наших китайских коллег за теплый прием", - сказал президент России во время заявлений для прессы по итогам переговоров на высшем уровне.По словам Путина, Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух государств. Он подчеркнул, что это партнерство является образцом отношений соседствующих стран."Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - отметил российский лидер.Также Путин указал на то, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества и имеют множество достижений в различных областях."Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - подчеркнул глава российского государства.

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин