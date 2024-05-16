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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанный российской стороне теплый прием в Китае. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:54+0300
2024-05-16T09:54+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанный российской стороне теплый прием в Китае. Глава российского государства совершает двухдневный государственный визит в КНР. Вместе с ним в составе делегации - члены правительства, руководители федеральных ведомств, ряда крупных финансовых структур и предприятий."Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской народной республики и всех наших китайских коллег за теплый прием", - сказал президент России во время заявлений для прессы по итогам переговоров на высшем уровне.По словам Путина, Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух государств. Он подчеркнул, что это партнерство является образцом отношений соседствующих стран."Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - отметил российский лидер.Также Путин указал на то, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества и имеют множество достижений в различных областях."Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - подчеркнул глава российского государства.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
09:54 16.05.2024
 
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Путин: Россия и Китай придают большое значение партнерству двух государств

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанный российской стороне теплый прием в Китае.
Глава российского государства совершает двухдневный государственный визит в КНР. Вместе с ним в составе делегации - члены правительства, руководители федеральных ведомств, ряда крупных финансовых структур и предприятий.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской народной республики и всех наших китайских коллег за теплый прием", - сказал президент России во время заявлений для прессы по итогам переговоров на высшем уровне.
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Си Цзиньпин заверил Путина, что готов к новым планам взаимодействия
08:56
По словам Путина, Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух государств. Он подчеркнул, что это партнерство является образцом отношений соседствующих стран.
"Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - отметил российский лидер.
Также Путин указал на то, что Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества и имеют множество достижений в различных областях.
"Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - подчеркнул глава российского государства.
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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