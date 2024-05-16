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Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике
Россия и Китай планируют углублять сотрдуничество в энергетике, рассказал российский лидер Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:58+0300
2024-05-16T09:58+0300
россия
китай
сила сибири 2
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют углублять сотрдуничество в энергетике, рассказал российский лидер Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. "У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.В марте президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что стороны согласовали практически все основные параметры строительства газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. И выразил уверенность, что работа будет двигаться хорошими темпами.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также отмечал важность проекта и сообщал, что стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам.Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 миллиардов кубометров газа в год.
https://1prime.ru/20240507/kitay-847980591.html
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россия, китай, сила сибири 2
РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2
09:58 16.05.2024
 
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике

Путин: у России и Китая есть планы по укреплению взаимодействия в энергетике

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют углублять сотрдуничество в энергетике, рассказал российский лидер Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
"У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.
В марте президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что стороны согласовали практически все основные параметры строительства газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. И выразил уверенность, что работа будет двигаться хорошими темпами.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также отмечал важность проекта и сообщал, что стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам.
Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 миллиардов кубометров газа в год.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Посол раскрыл детали проекта "Сила Сибири-2", которые обсуждают РФ и Китай
7 мая, 16:36
 
РОССИЯКИТАЙСила Сибири 2
 
 
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