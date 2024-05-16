https://1prime.ru/20240516/putin-848226426.html

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике

Россия и Китай планируют углублять сотрдуничество в энергетике, рассказал российский лидер Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:58+0300

2024-05-16T09:58+0300

2024-05-16T09:58+0300

россия

китай

сила сибири 2

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют углублять сотрдуничество в энергетике, рассказал российский лидер Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. "У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.В марте президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что стороны согласовали практически все основные параметры строительства газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. И выразил уверенность, что работа будет двигаться хорошими темпами.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также отмечал важность проекта и сообщал, что стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам.Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 миллиардов кубометров газа в год.

https://1prime.ru/20240507/kitay-847980591.html

китай

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россия, китай, сила сибири 2