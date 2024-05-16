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Путин указал на защищенность торговых отношений с КНР от внешнего влияния

Путин указал на защищенность торговых отношений с КНР от внешнего влияния - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин указал на защищенность торговых отношений с КНР от внешнего влияния

Взаимная российско-китайская торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран, заявил президент Владимир Путин по итогам... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:11+0300

2024-05-16T10:11+0300

2024-05-16T10:11+0300

экономика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Взаимная российско-китайская торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне.Президент России совершает двухдневный государственный визит в КНР. Вместе с ним в составе представительной делегации - члены правительства, руководители федеральных ведомств, крупных финансовых структур и предприятий.Он напомнил, что доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превышает уже достигает показателя 90%, и он продолжает увеличиваться. "А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - отметил российский лидер.По словам президента, углублению торгово-инвестиционных связей заметно поспособствовали своевременно предпринятые скоординированные шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты. Путин сообщил, что они договорились с председателем КНР Си Цзиньпином и дальше укреплять контакты России и Китая по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран.Кроме того, президент заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов."Мы договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - сказал Путин.

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин