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Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания
Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания
Президент России Владимир Путин заявил, что его первый визит в Китай после переизбрания на пост главы государства стал ответом на визит председателя КНР Си... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:12+0300
2024-05-16T10:49+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что его первый визит в Китай после переизбрания на пост главы государства стал ответом на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания. Об этом он сообщил по итогам российско-китайских переговоров."Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской народной республики в марте прошлого года", — сказал глава государства.Путин добавил, что эти встречи являются не только символичными, но и содержательными, они помогают продвигаться вперед в соответствии с ранее определенным курсом.Президент также отметил успешное проведение официального празднования китайского Нового года в Москве, которое понравилось москвичам и прошло с размахом.Государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Путин отметил, что Россия первой признала КНР практически сразу после ее провозглашения.
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россия, китай, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Новости
10:12 16.05.2024 (обновлено: 10:49 16.05.2024)
 
Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания

Путин объяснил, почему первый визит после переизбрания совершил именно в Китай

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что его первый визит в Китай после переизбрания на пост главы государства стал ответом на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания. Об этом он сообщил по итогам российско-китайских переговоров.
"Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской народной республики в марте прошлого года", — сказал глава государства.
Путин добавил, что эти встречи являются не только символичными, но и содержательными, они помогают продвигаться вперед в соответствии с ранее определенным курсом.
Президент также отметил успешное проведение официального празднования китайского Нового года в Москве, которое понравилось москвичам и прошло с размахом.
Государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Путин отметил, что Россия первой признала КНР практически сразу после ее провозглашения.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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