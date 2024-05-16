https://1prime.ru/20240516/putin-848227328.html

Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания

Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания

Президент России Владимир Путин заявил, что его первый визит в Китай после переизбрания на пост главы государства стал ответом на визит председателя КНР Си... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:12+0300

2024-05-16T10:12+0300

2024-05-16T10:49+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что его первый визит в Китай после переизбрания на пост главы государства стал ответом на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания. Об этом он сообщил по итогам российско-китайских переговоров."Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской народной республики в марте прошлого года", — сказал глава государства.Путин добавил, что эти встречи являются не только символичными, но и содержательными, они помогают продвигаться вперед в соответствии с ранее определенным курсом.Президент также отметил успешное проведение официального празднования китайского Нового года в Москве, которое понравилось москвичам и прошло с размахом.Государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Путин отметил, что Россия первой признала КНР практически сразу после ее провозглашения.

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россия, китай, владимир путин, новости