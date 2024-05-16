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Путин: Россия и Китай работают над созданием справедливого мироустройства
Путин: Россия и Китай работают над созданием справедливого мироустройства - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия и Китай работают над созданием справедливого мироустройства
Россия и Китай вместе работают над формированием нового, справедливого мирового устройства, основанного на международном праве и балансе интересов. Об этом... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:21+0300
2024-05-16T10:21+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай вместе работают над формированием нового, справедливого мирового устройства, основанного на международном праве и балансе интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзинььпином.Российский лидер 16-17 мая находится с государственным визитом в Китае. Он отметил, что Москва и Пекин проводят независимую политику.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества", - подчеркнул Путин.По его словам, переговоры двух сторон показали, что их подход ко многим проблемам в мире совпадает. Так, российский лидер отметил совместное с Си Цзиньпином заявление, в котором обозначены долгосрочные задачи развития всего комплекса двусторонних отношений.Кроме того, Путин назвал создание закрытых военных альянсов вредным и контрпродуктивным. По словам президента, в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо построить надежную и адекватную архитектуру безопасности.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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владимир путин, китай, россия, мир, мировой порядок
Владимир Путин, КИТАЙ, РОССИЯ, МИР, мировой порядок
Путин: Россия и Китай работают над созданием справедливого мироустройства
Путин: Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай вместе работают над формированием нового, справедливого мирового устройства, основанного на международном праве и балансе интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзинььпином.
Российский лидер 16-17 мая находится с государственным визитом в Китае. Он отметил, что Москва и Пекин проводят независимую политику.
"Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества", - подчеркнул Путин.
По его словам, переговоры двух сторон показали, что их подход ко многим проблемам в мире совпадает. Так, российский лидер отметил совместное с Си Цзиньпином заявление, в котором обозначены долгосрочные задачи развития всего комплекса двусторонних отношений.
Кроме того, Путин назвал создание закрытых военных альянсов вредным и контрпродуктивным. По словам президента, в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо построить надежную и адекватную архитектуру безопасности.
Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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