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Путин оценил усилия Китая в урегулировании конфликта на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил усилия Китая в урегулировании конфликта на Украине
Путин оценил усилия Китая в урегулировании конфликта на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил усилия Китая в урегулировании конфликта на Украине
Россия благодарна Китаю за инициативы по урегулированию украинского конфликта, сказал российский президент Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:39+0300
2024-05-16T11:16+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
украина
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия благодарна Китаю за инициативы по урегулированию украинского конфликта, сказал российский президент Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.Глава государства подчеркнул, что он планирует проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг кризиса на Украине вечером в ходе неформальной встречи.В свою очерердь, председатель Китая Си Цзиньпин рассказал, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, и позиция Пекина по этому вопросу непоколебима. По его словам, при разрешении конфликта необходимо принимать во внимание цели и принципы Устава ООН, а также проявлять уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, украина
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, УКРАИНА
10:39 16.05.2024 (обновлено: 11:16 16.05.2024)
 
Путин оценил усилия Китая в урегулировании конфликта на Украине

Путин: Москва признательна Пекину за инициативы по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия благодарна Китаю за инициативы по урегулированию украинского конфликта, сказал российский президент Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.
Глава государства подчеркнул, что он планирует проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг кризиса на Украине вечером в ходе неформальной встречи.
В свою очерердь, председатель Китая Си Цзиньпин рассказал, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, и позиция Пекина по этому вопросу непоколебима. По его словам, при разрешении конфликта необходимо принимать во внимание цели и принципы Устава ООН, а также проявлять уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Путин объяснил выбор страны для первого визита после переизбрания
10:12
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи ЦзиньпинУКРАИНА
 
 
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