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Путин оценил расширение сотрудничества России с арабскими странами

Путин оценил расширение сотрудничества России с арабскими странами - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин оценил расширение сотрудничества России с арабскими странами

Расширение отношений и сотрудничества между Россией и арабскими странами соответствует общим интересам. Об этом говорится в телеграмме главы государства... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:24+0300

2024-05-16T12:24+0300

2024-05-16T12:24+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Расширение отношений и сотрудничества между Россией и арабскими странами соответствует общим интересам. Об этом говорится в телеграмме главы государства участникам общеарабской встречи на высшем уровне опубликовано на сайте Кремля."Убежден, что дальнейшее расширение традиционно дружественных отношений и конструктивного многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам", — говорится в обращении.Путин также отметил, что в сотрудничество направлено на укрепление безопасности и стабильности на различных уровнях. Он также выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям арабских партнеров в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Он уточнил, что регион переживает один из самых острых кризисов в истории, с особенностями, вызванными эскалацией палестино-израильского конфликта, приведшего к гибели множества людей и увеличению напряженности в соседних странах.Путин также подчеркнул важность справедливого решения палестинской проблемы на международной основе. Кроме того, он заявил, что Россия будет активно поддерживать коллективные политико-дипломатические усилия, направленные на решение конфликтов в Судане, Йемене, Ливии, Сирии и Ливане, при условии уважения суверенитета этих стран и соблюдения международного права.

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россия, владимир путин, арабские страны, новости